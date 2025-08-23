Familia Michoacana difunde interrogatorio a un hombre ligado a la extorsión en Puebla (Video)

El hombre fue hallado muerto frente a un mercado de Puebla. Foto: Tomada de video

PUEBLA, Pue. (apro).- En un video difundido en redes sociales, un grupo criminal que se identifica como parte de La Familia Michoacana interroga a una persona que horas después presuntamente apareció ejecutada y emplayada, junto con otro hombre, en las inmediaciones del Mercado 5 de Mayo, ubicado en el Centro Histórico de Puebla.

En la grabación, la persona está arrodillada mientras ocho hombres encapuchados le apuntan con armas largas.

La víctima asegura trabajar para Federico López alias “El Fede”, conocido en Puebla como el líder de organización de comerciantes Fuerza 2000.

El sujeto reconoce que ha trabajado por cinco años como cobrador para “El Fede”, quien supuestamente controla el cobro de piso a comerciantes, así como a la extorsión y a la venta de drogas en el Centro Histórico de Puebla.

Esta grabación estaría relacionada con el hallazgo ocurrido el viernes de dos cuerpos emplayados en las calles de la 16 Poniente y 3 Norte, donde se ubica el Mercado 5 de Mayo, presuntamente junto con un mensaje dirigido al líder de la agrupación Fuerza 2000.