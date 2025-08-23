Linchan a presunto asaltante en El Nopalito, Puebla; su cómplice sobrevive (Video)

Los habitantes también prendieron fuego a la motocicleta de los presuntos asaltantes. Foto: @FloresErika13_

PUEBLA, Pue. (apro).- En los límites de Puebla y Cuautlancingo, vecinos de la zona conocida como El Nopalito lincharon a golpes a una persona que presuntamente había asaltado una tortillería.

Otro de los supuestos delincuentes igual fue retenido por los pobladores quienes además prendieron fuego a la motocicleta en la que viajaban.

Los hechos se registraron la tarde-noche del viernes, cuando un grupo de vecinos persiguió y logró atrapar a los dos sujetos que habían sometido a empleados de una tortillería y habían detonado armas para robar el negocio.

Ambos sujetos fueron golpeados en repetidas ocasiones por habitantes que aseguraron estar hartos de los delincuentes y de la inseguridad que priva en esa zona. A uno de ellos le quitaron la ropa y lo arrastraron por varias calles hasta atarlo al poste donde murió, mientras que el otro sobrevivió a la agresión y fue entregado a la policía.

La Secretaría de Seguridad Pública de Puebla emitió un comunicado en el que lamentó estos hechos e hizo un llamado a la población a no hacer justicia por propia mano.

Además, aseguró que las dependencias de los tres órdenes de gobierno procedieron conforme al Protocolo de Actuación para Casos de Intento de Linchamiento, y priorizaron la protección de la integridad física de las personas y la preservación del orden público.

“Las autoridades de los tres órdenes de gobierno subrayan que la justicia por propia mano no es el camino e invitan a la ciudadanía a confiar en las instituciones responsables de la seguridad y la procuración de justicia”, señala el escrito.