Lluvias dejan 280 viviendas y varios automóviles afectados en siete municipios de Morelos

MORELOS (apro).- En Morelos, las lluvias asociadas a las zonas térmicas 24 y 25, registradas durante la noche del viernes y la madrugada de este sábado, dejaron un saldo de 280 viviendas afectadas en siete municipios, siendo Jiutepec y Emiliano Zapata los más impactados; autoridades estatales y municipales desplegaron acciones para atender a la población.

“Lamentablemente tenemos afectaciones ligeras, pero finalmente afectaciones en 280 casas en los municipios de Huitzilac, Cuernavaca, Jiutepec, Emiliano Zapata, Temixco, Xochitepec y Tlaltizapán, pero principalmente en Jiutepec y Emiliano Zapata”, explicó Ubaldo González Carretas, coordinador estatal de Protección Civil, en entrevista con esta periodista.

En Jiutepec, las precipitaciones provocaron el colapso del alcantarillado y drenaje en varias avenidas y vialidades, lo que derivó en inundaciones dentro de viviendas. “En la unidad habitacional La Joya, en Jiutepec, 80 viviendas resultaron afectadas debido a que se taponeó momentáneamente el sistema de drenaje por la cantidad de agua, lo que provocó inundaciones dentro de los hogares de hasta un metro de altura”, detalló el funcionario. Las colonias con mayores daños fueron Joya del Agua, Centro, Lomas de Jiutepec, Maravillas, Calera Chica, El Pochotal, Las Fincas, Los Pinos, Las Moras, Atlacomulco, Jardines de la Hacienda, López Portillo y Pedregal de las Fuentes.

Como parte de la respuesta, brigadas de la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos (CEPCM) y de la Dirección de Atención a Emergencias y Desastres realizaron maniobras de recuperación de vehículos y auxilio a personas afectadas por el incremento del nivel del agua. En estas tareas participaron la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), a través del Centro Estatal de Emergencias y Contingencias Ambientales (CEECA), y la Cruz Roja Mexicana.

En Emiliano Zapata, el desbordamiento de varias barrancas impactó aproximadamente 110 viviendas. “Ahí se desbordaron algunas barrancas y hubo afectaciones menores, pero alcanzaron aproximadamente 110 casas”, precisó González Carretas. Las zonas afectadas incluyen las colonias Centro, El Guante y Pro-Hogar, además de Tepetzingo, Tezoyuca, Las Granjas, Fraccionamiento Tulipanes, Libramiento al 10, Palo Escrito, Guadalupe de las Arenas, Campo Nuevo y El Guante, así como calles de la zona Centro: Cristóbal Colón, Morelos, No Reelección, Emiliano Zapata y Constitución.

El Ayuntamiento de Emiliano Zapata informó que implementó acciones de auxilio inmediato mediante la Dirección de Protección Civil Municipal, en coordinación con la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y el Gobierno del Estado. Durante estas labores se rescató a cinco personas; una mujer fue trasladada al Hospital General de Temixco para recibir atención médica. También se recuperaron tres automóviles y dos motocicletas. Las autoridades reportaron que no hubo pérdidas humanas. Además, el municipio habilitó un refugio temporal para atender a las familias que lo requirieran, mientras que la CEPCM mantiene monitoreo permanente con las jurisdicciones sanitarias a través de Urgencias Epidemiológicas y Desastres de Servicios de Salud de Morelos.

En toda la zona metropolitana se registraron numerosos vehículos varados. “Sí, muchos, en todos los municipios que te mencioné. No tengo el número exacto en este momento, pero sí fueron varios. Conforme avanzábamos con las unidades, nos íbamos encontrando vehículos y procedíamos a rescatarlos”, dijo el coordinador estatal. Añadió que algunos podrían considerarse pérdida total: “Seguramente sí. En la zona de La Joya, incluso había vehículos que quedaron completamente cubiertos. En algunos puntos el agua alcanzó hasta dos metros de altura”.

También se reportó la caída de siete árboles en distintos puntos del estado. Respecto a personas lesionadas, González Carretas subrayó: “Afortunadamente no. Estuvimos muy al pendiente, en coordinación con los municipios, y trabajando con la Cruz Roja y el Ejército”.

El pronóstico indica que continuarán las lluvias. “Actualmente tenemos las zonas tropicales 24 y 25, además de canales de baja presión. La Comisión Nacional del Agua nos pronostica que seguirá lloviendo con la misma intensidad que en los últimos dos días”, informó el funcionario, quien exhortó a tomar precauciones y mantenerse atentos a los avisos oficiales.

Estas afectaciones se suman a las registradas entre la noche del jueves y la madrugada del viernes, cuando 40 viviendas resultaron inundadas en 11 municipios; en esa ocasión, el más afectado fue Cuernavaca, como se informó oportunamente.

Las autoridades llamaron a no tirar basura en calles, barrancas o alcantarillas, no cruzar corrientes de agua y resguardarse en sitios seguros durante precipitaciones intensas. Para atención inmediata están disponibles los números de emergencia 9-1-1 y 777 100 0515.