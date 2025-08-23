Sentencia exprés tras hallazgo de cabeza humana; amenazan a autoridades de Torreón

SALTILLO, Coah. (apro).- En un proceso judicial exprés, la Fiscalía General de Coahuila informó que se obtuvo una sentencia contra tres personas involucradas con el hallazgo de una cabeza el pasado 8 de agosto en el puente que comunica a la ciudad de Torreón con Gómez Palacio, Durango, y este miércoles apareció en la ciudad una lona en la que se amenaza a las autoridades municipales por no respetar los acuerdos.

En un comunicado se dio a conocer que fueron detenidas tres personas, a las cuales el martes se les dictó sentencia. Se trata de Arturo “N”, de 45 años, y Jaime “N” de 42, a quienes se les sentenció con 12 años de prisión, mientras que a Lorenzo “N” se le dictó una condena de 8 años, sin dar mayores detalles del proceso y origen de los procesados.

Antes de la sentencia, el fiscal general Federico Fernández Montañez señaló que la dependencia a su cargo atrajo la carpeta de investigación y se procedió a la detención de las tres personas y en pocos días fueron sentenciadas.

“Efectivamente es una carpeta que vamos a atraer nosotros como Coahuila, y mandar un mensaje a la gente que aquí es cero tolerancia. No es un tema que implique una alarma encendida para nosotros de este lado de Coahuila y allá en Durango van a hacer lo propio para eso”, dijo.

Tras el hallazgo de la cabeza humana localizada a pocos metros de donde se encuentra un retén de la policía estatal, las autoridades coahuilenses se deslindaron y dijeron que estaba en el lado de Durango, pero repentinamente atrajeron el caso y en un proceso rápido cerraron el caso con la sentencia a los tres detenidos.

“Les puedo decir que hay gente detenida, es gente de aquí. Están detenidos y este asunto se cierra. Aquí ocurrió un hecho; nos coordinamos entre ambas fiscalías, con las fuerzas federales y ahí están los resultados. No es una banda”, dijo.

Lona amenazante

En lo que respecta a la lona, ninguna autoridad ha emitido pronunciamiento pese a que en ella la amenaza es directa a las autoridades de Torreón, a quienes se les señala de incumplir con “el acuerdo”.

“Aténganse a las consecuencias. Les calentaré Torreón como en el a2010 si les partía a los federales con más ganas a ustedes grupo de mierdas” se lee en el mensaje, donde se advierte que en los próximos días ocurrirán hechos como los que se han registrado en Gómez Palacio y Lerdo, Durango.

La lona se ubicó en un puente en la zona conocida como Sector Alianza, al poniente de Torreón, el cual fue uno de los más conflictivos desde finales de la década del 2010.