Asesinan en una pulquería a un agente de la Fiscalía Anticorrupción en Morelos

CUERNAVACA (apro).- Antonio Cortes Torres, agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), fue blanco de un ataque armado al ingresar a un establecimiento de venta de pulque en la zona oriente de Morelos y murió prácticamente al instante.

El ataque ocurrió durante este fin de semana. De acuerdo con autoridades municipales, testigos señalaron que dos hombres llegaron en motocicleta negra y dispararon directamente contra Cortes Torres.

Se registraron al menos seis detonaciones que alarmaron a las personas presentes. Paramédicos acudieron al lugar, pero nada pudieron hacer.

El hecho se registró en la pulquería La Güera, ubicada sobre la carretera Cuautla–El Hospital, en la colonia Ampliación 10 de Abril. Cortes Torres llegó en una camioneta Volkswagen y se encontraba bebiendo solo; era un cliente conocido del establecimiento.

Tras recibir los disparos, quedó tendido a las afueras mientras policías y servicios de emergencia aseguraban la zona.

Elementos de la Policía Morelos desplegaron un operativo para dar con los responsables, aunque hasta el momento no se han registrado detenciones. Peritos y personal del Servicio Médico Forense realizaron las diligencias correspondientes.

Cuautla, a 53.3 kilómetros de Cuernavaca, es gobernada por Jesús Corona Damián, del PAN en alianza con otras fuerzas políticas. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el municipio ocupa el segundo lugar en Morelos por homicidios dolosos, con 53 casos reportados entre enero y junio de 2025.

Cortes Torres, de aproximadamente 30 años, había ingresado a la Fiscalía en 2016 y contaba con nueve años de servicio. Había sido separado de la FGE y posteriormente reintegrado.

Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) indicó que el ataque estuvo dirigido específicamente contra él y no se descarta que esté vinculado con las investigaciones que realizaba en la Fiscalía Anticorrupción. Las autoridades mantienen el caso bajo total hermetismo.