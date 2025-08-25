Ataques armados y nueve muertes violentas en tres días en Hidalgo no es alerta roja: Menchaca

HIDALGO (apro).- Ataques armados en Tulancingo, Atotonilco de Tula y Progreso de Obregón, así como un probable feminicidio en Pachuca, se registraron entre el viernes 22 de agosto y el domingo 24 en Hidalgo. Se suman a hechos violentos ocurridos durante el mes en curso, como un cuádruple homicidio al interior de una vivienda en Tula el 6 de agosto y los hallazgos de cadáveres en aguas negras en?Tezontepec de Aldama y Tlahuelilpan, el día 11.

Ocurren en un contexto de disputas entre organizaciones criminales por el narcomenudeo y por el control de los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) para robar combustibles mediante tomas clandestinas; también, después de que julio de 2025 contabilizara la mayor cantidad de homicidios dolosos (44) y homicidios dolosos con arma de fuego (25) en la última década, según las carpetas de investigación iniciadas por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH).

El sábado, un ataque armado dejó tres muertos en Atotonilco de Tula, después de que un grupo de sujetos que viajaba a bordo de un vehículo abrió fuego contra los tripulantes de una camioneta. Al perder el control, la unidad rafagueada salió de la carretera y quedó en medio de la maleza.

Elementos de seguridad pública municipal constataron que adentro había dos personas sin vida, un hombre y una mujer, mientras que una tercera se encontraba herida de gravedad y, aunque fue trasladada a un hospital, no sobrevivió.

El mismo sábado por la noche, pero en Progreso de Obregón –también parte de la región del Valle del Mezquital– dos hombres fueron hallados en la colonia Ranchería junto a motocicletas volcadas. Aunque con base en fuentes de seguridad, la primera escena parecía un accidente y el fallecimiento de los tripulantes, al inspeccionar los cadáveres se constató que presentaban heridas en tórax y abdomen por disparos de arma de fuego.

En tanto que, en Tulancingo, el viernes, un hombre murió tras ser atacado a balazos en la colonia 2 de Agosto, sobre la calle Juan Pablo II.

Los primeros reportes refieren que el número de emergencias 911 recibió una llamada en la que una mujer pedía apoyo tras escuchar varias detonaciones y confirmar que una persona había sido herida. Testigos alertaron que los agresores viajaban en un vehículo, posiblemente en Camaro rojo, y huyeron rumbo a la colonia Progresista. Asimismo, que había una camioneta RAM blanca cubriéndolos, cuyos tripulantes también se dieron a la fuga.

Personal de la PGJEH hizo el levantamiento del cuerpo e inició las investigaciones correspondientes. Posteriormente, se conoció que la víctima fue identificada como M. A. H. G., “El Tony”, de 25 años.

También en Tulancingo, el mismo viernes, elementos de la Policía Municipal encontraron dentro de un jagüey en la calle 5 de Mayo del barrio Tecocuilco un cuerpo masculino en aparente estado de descomposición.

Por las condiciones en que fue encontrado, las autoridades no pudieron determinar de inmediato su identidad, pero descubrieron que presentaba huellas de violencia.

La zona fue acordonada por los agentes y se notificó a la Procuraduría General de Justicia de la entidad. La víctima vestía sudadera azul, playera negra y pantalón de mezclilla, sin calzado.

Feminicidio

La noche del sábado, vecinos de la colonia Río de la Soledad, en Pachuca, alertaron al 911 por un joven fuera de sí que se encontraba en la azotea de un edificio de dos pisos gritando, además de que aventaba tabiques hacia la calle. Creyeron que estaba bajo el efecto de alguna droga y pidieron la intervención de la policía.

Cuando elementos de las policías estatal y municipal arribaron al lugar y acordonaron la zona, intentaron contenerlo, pero el sujeto corrió por la azotea, hasta aventarse desde lo alto. Cayó, primero, entre cables de electricidad y después se impactó con el pavimento, con heridas graves. Los paramédicos que acudieron lo declararon sin vida minutos después.

Mientras continuaba con el procesamiento de la escena, agentes ingresaron al domicilio del joven y hallaron a una mujer con golpes en el rostro y líquido hemático. Al inspeccionarla comprobaron que ya no tenía signos vitales; además, constataron que se trataba de la pareja sentimental del hombre que se había arrojado del edificio, por lo que la PGJEH inició el protocolo de investigación por feminicidio.

De enero a julio de 2025, la procuraduría notificó al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) sobre el inicio de 11 carpetas por feminicidios. Los homicidios dolosos suman 161 en el mismo periodo, 86 de estos cometidos arma de fuego, pero julio no sólo fue la incidencia más alta del año, sino desde 2015, con 44 asesinatos violentos y 25 en el que las víctimas fueron ultimadas a tiros.

“Si ustedes analizan bien lo que se ha venido dando, son, salvo muy honrosas excepciones, acciones violentas entre quienes se dedican a esta actividad ilícita, y bueno, que durante mucho tiempo, durante el transcurso del tiempo, se haya sido omiso, por decir lo menos, en el combate al robo de combustible, pues generó un crecimiento y un fortalecimiento económico y de organización –no me gusta decirlo, a mí no me gusta mencionar crimen organizado, porque es darle una categoría que no se merece–, pero efectivamente se generó de tal manera que incluso se socializó y se cuenta con el apoyo de comunidades”, expuso el gobernador Julio Menchaca Salazar en entrevista con medios tras la ceremonia de inicio de curso del Instituto Tecnológico de Pachuca (IPT), cuestionado sobre el tema de seguridad.

“La obtención de recursos ilícitos es muy grande y les ha permitido cooptar sobre todo a personas con una gran necesidad y no se tientan el corazón en arriesgar sobre todo a personas vulnerables, a niños y a mujeres, pero se descarta la crisis (de seguridad)”, afirmó el mandatario, para después considerar que el escenario que se vive no es una alerta roja, sino que es “una alerta amarilla”, por la que se debe reforzar la seguridad. ?