Decapitan y mutilan a dos mujeres y dos hombres en Chilapa, Guerrero

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los cuerpos mutilados y decapitados de dos mujeres y dos hombres jóvenes fueron exhibidos la mañana de este lunes en la carretera federal Chilapa–Chilpancingo, en la región Montaña baja de la entidad.

Hasta la tarde de este lunes, las autoridades no se habían pronunciado sobre estos hechos.

Reportes ministeriales indican que alrededor de la 7 de la mañana automovilistas reportaron el avistamiento de restos humanos a las orillas de la carretera federal Chilpancingo–Tlapa, en la entrada a la comunidad de Lodo Grande, en el municipio de Chilapa de Álvarez.

En un paraje fueron esparcidas las extremidades de las víctimas y sus cabezas afiladas sobre una base de una madera que estaba en el lugar. Dos piernas paradas fueron colocadas debajo.

En la escena fue puesta una lona con una advertencia contra vendedores y consumidores de la venta de la droga cristal en Chilapa.

Más tarde fuentes de seguridad informaron que las víctimas fueron identificadas como Ana Perla N, de 22 años, y Víctor Israel N, de 19, desaparecidos el 21 y 23 de agosto. Después del hallazgo las autoridades publicaron sus fichas de búsqueda.

En un video que circuló en redes sociales cuatro jóvenes que se presentan como Víctor Israel, Alfonso, Ana Perla y María Ignacia dicen ser vendedores de cristal y trabajar en el mercado de Chilapa.

Un hecho similar ocurrió la mañana del 31 de marzo de 2022, cuando en el bulevar Eucaria Apreza seis cabezas humanas fueron colocadas sobre el techo de un automóvil.

Los restos de los cadáveres fueron dejados en bolsas negras.

En ese entonces se advirtió en una lona que no se permite la venta del cristal ni secuestros.

Durante sus visitas a Guerrero, la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el 19 de agosto último y el fin de semana, respectivamente, evitaron pronunciarse acerca de la violencia que se vive en la entidad.