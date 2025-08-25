Detienen a 10 integrantes de los grupos “Chico Humo y su Banda” y “Los Cheches” en Oaxaca

OAXACA, Oax. (apro).- Con la detención de 10 presuntos integrantes de células delictivas dedicadas al narcomenudeo fueron desintegradas las bandas “Chico Humo y su Banda”, así como la de los “Los Cheches”, confirmó la Fiscalía General de Oaxaca.

Los cateos se realizaron en los municipios de San Pablo Huixtepec, en la región de Valles Centrales y de San Sebastián Ixcapa, así como de Pinotepa Nacional, en la Costa de Oaxaca, donde estas células delictivas mantenían sus centros de operación y puntos de venta.

Como parte de las acciones de combate a delitos de alto impacto, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) dio cumplimiento a cinco órdenes de cateo que se realizaron de manera simultánea en la región de los Valles Centrales, logrando la detención de nueve personas (tres mujeres y seis hombres), así como el aseguramiento de diversas dosis de cristal y marihuana.

Estas acciones fueron encabezadas por la Vicefiscalía de Valles Centrales y la Agencia Estatal de investigaciones (AEI), en estrecha coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Policía Estatal, en cinco domicilios del municipio de San Pablo Huixtepec, acciones derivadas de trabajos de inteligencia criminal que identificaron centros de operación, así como puntos de venta de droga, de células delictivas locales.

Como resultado del primer operativo, en un domicilio ubicado en la calle Nicolás Bravo de Huixtepec, se logró la detención de una mujer identificada como A.A.C.G., alias “Suegra de Tony”.

Derivado del segundo despliegue, efectuado en la avenida Juárez de esa localidad, se logró la detención de una persona del sexo masculino identificado como M.A.D.M., alias “El Tony”.

Mientras que, en el tercer operativo realizado en la calle de Nicolás Bravo del barrio la Guadalupe, se efectuó la detención de J.A.A.C., alias “El Güero Chimba”.

En tanto que, en el cuarto operativo efectuado en la calle Venustiano Carranza del Barrio de La Soledad, se logró la detención de tres personas, un hombre identificado como A.G.R.A. y dos mujeres identificadas como R.R.A., Y.M.D.H, todos ellos probables integrantes de la banda “Chico Humo y su Banda”.

En el quinto operativo judicial realizado en la calle Iturbide del Barrio San Antonio, se logró la detención de tres personas del sexo masculino identificados como B.S.R.G., C.R.A. y G.A.P.S., probables integrantes de la banda “Los Cheches”.

Tanto los objetos asegurados como las personas detenidas fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente para determinar su situación jurídica.

Mientras que en la región de la Costa, como parte de las acciones de la Operación Sable y como estrategia de combate a delitos de alto impacto, la Fiscalía, en coordinación interinstitucional, dio cumplimiento a dos órdenes de cateo que se realizaron de manera coordinada en la región de la Costa, logrando la detención de una persona del sexo masculino, así como el aseguramiento de diversas dosis de drogas y objetos constitutivos del delito.

Estos operativos se llevaron a cabo en estrecha coordinación entre elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones adscrita a la Vicefiscalía Regional de la Costa, junto con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina y Policía Estatal, acciones que derivan de investigaciones realizadas en torno al delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

El primer operativo se efectuó en un domicilio ubicado en la calle Josefa Ortiz de Domínguez en el municipio de San Sebastián Ixcapa.

El segundo despliegue se realizó en un domicilio ubicado en Santiago Pinotepa Nacional, sitio en el que aseguraron diversas bolsas que contenían hierba seca con las características a la marihuana y cristal, una báscula gramera, un teléfono celular y dinero en efectivo, además de la detención de una persona identificada como I.H.R., quien fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente para determinar su situación jurídica.