Detienen a 10 ligados a La Familia Michoacana por el homicidio de la niña Dulce en Chalco

TOLUCA, Edomex. (apro).- Diez personas, supuestamente relacionadas con La Familia Michoacana (LFM), fueron detenidas y vinculadas a proceso para ser investigadas como probables responsables del homicidio de Dulce, una niña de 12 años, a quien habrían atacado dentro de su domicilio, ubicado en el poblado de San Pablo Atlazalpan del municipio de Chalco, la madrugada del pasado 11 de agosto.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) aseguró que los detenidos forman parte de la célula delictiva LFM, dedicada en esa zona a actividades de narcomenudeo y otros delitos de alto impacto.

Las investigaciones ministeriales refieren que el día de los hechos varios sujetos armados arribaron al inmueble en donde se encontraba la víctima y preguntaron por un masculino que ahí habitaba, identificado como padrastro de la menor.

Ante la respuesta negativa de los moradores sobre su presencia, los agresores ingresaron por la fuerza y detonaron sus armas de fuego en contra de la víctima, quien falleció de manera inmediata, mientras tres adultos que se encontraban en el lugar resultaron ilesos.

Mediante las entrevistas recabadas, se logró determinar que la agresión iba dirigida a un familiar de la víctima que también habitaba ese domicilio, presuntamente dedicado a actividades de distribución y venta de narcóticos en la zona, quien había entrado en conflicto con integrantes del grupo criminal agresor.

La célula delictiva, conforme a las indagatorias de la Fiscalía mexiquense, lo había amenazado con anterioridad. El 9 de agosto dos individuos acudieron al domicilio, le habrían advertido que “dejara de vender droga por su cuenta” y le exigieron adherirse a LFM.

La FGJEM encontró que al menos 11 sujetos habrían participado en el ataque, de manera que el pasado 16 de agosto desplegó cuatro acciones operativas simultáneas en la región de Chalco para ubicar y detener a integrantes de la célula delictiva relacionada con los hechos.

A través de registros videográficos, las autoridades identificaron que los agresores llegaron al inmueble a bordo de dos vehículos: uno marca Honda y otro Renault, y una motocicleta, unidades que habrían sido utilizadas para consumar la agresión y para realizar acciones de “muro”.

La dependencia refirió que el 12 de agosto pasado, en el mismo municipio, se logró ubicar el vehículo marca Honda y otros indicios que se observan en las videograbaciones analizadas, por lo que fueron detenidos sus tripulantes, quienes se identificaron como Francisco “N”, alias “El Bocho”, y Marco Antonio “N”, alias “El Búho”.

Al momento de la captura, los detenidos tenían en su poder envoltorios con narcóticos, por lo que se les relacionó con delitos contra la salud.

Después fue detenido César Jair “N”, alias “El Güero”, identificado como líder de la célula criminal con operación en la región de Chalco y a quien se atribuye ordenar la agresión y la coautoría material.

También fueron aprehendidos Juan Carlos “N”, alias “El Chipotles”; Maximiliano “N”, “El Max”; Arturo “N”, “El ojos de aguacate”; Felipe “N”, “El Flaco”; José de Jesús “N”, “El Chucho”; Xóchitl “N”, “La Xoch”; y Nancy Elizabeth “N”, “La Güera”.

Las indagatorias además llevaron a identificar como posible participante en los hechos a otro sujeto, alias “El Abejorro”, quien habría girado la orden de “alinear” a todos los “tiradores” de droga de la zona, pero quien no ha sido capturado.

Mientras tanto, a los detenidos se impuso medida cautelar de prisión preventiva y en tres meses el juez realizará el cierre de investigación complementaria.