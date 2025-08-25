Detienen a “El Chalamán”, operador del CJNG y familiar de “El Mencho”. Foto: Gabinete de seguridad

COLIMA, Col. (apro).- En un operativo conjunto de elementos de fuerzas federales, fue detenido José Luis “N”, conocido como “El Chalamán”, considerado uno de los principales operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Colima y requerido por autoridades de Estados Unidos por delitos contra la salud y asociación delictuosa.

En la detención, de quien ha sido ubicado como familiar del líder del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, participó personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN), junto con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

De acuerdo con un comunicado oficial la operación fue resultado del intercambio de información y de labores de inteligencia, mediante las cuales se obtuvo la zona de movilidad del individuo requerido por autoridades de los Estados Unidos al estar vinculado en la distribución de droga.

Por lo anterior, se implementaron vigilancias fijas y recorridos de seguridad en la zona conurbada de los municipios de Colima y Villa de Álvarez, y fue en las inmediaciones de la avenida Benito Juárez donde los agentes de seguridad identificaron al sujeto, que coincidía con las características de los reportes.

Las corporaciones informaron que, tras verificar su identidad, cumplieron con la orden de detención provisional de José Luis “N” con fines de extradición por delitos contra la salud y asociación delictuosa.

Al detenido se le informaron sus derechos de ley y fue trasladado ante la autoridad correspondiente, para los trámites subsecuentes.

Las instituciones del Gabinete de Seguridad señalaron que con estas acciones refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada para construir la paz y detener a personas generadoras de violencia.