Joven de 17 años muere por rabia en Zacatecas; se contagió tras ser mordida por un zorrillo. Foto: Google Maps

ZACATECAS, Zac. (apro).- La secretaría de Salud confirmó que a las 19:30 horas de este domingo murió, por falla multiorgánica, la paciente de 17 años diagnosticada con rabia después de ser mordida por un zorrillo mientras dormía en su domicilio en el municipio de Mezquital del Oro, en los límites con Jalisco.

La adolescente, quien estaba en terapia intensiva en el Hospital General de Zona (HGZ) 1 de la ciudad Capital, primero entró en coma, confirmaron por la tarde fuentes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); y horas después falleció.

La paciente “recayó significativamente pese a los esfuerzos del equipo médico que estuvo atento a su evolución las 24 horas del día, mientras permaneció hospitalizada”, reportó la secretaría de Salud en un comunicado.

Autoridades de salud del estado informaron que monitorean a tres personas que tuvieron contacto de alto riesgo, pues “bebieron agua del mismo recipiente” de la joven diagnosticada con rabia.

A estas tres personas, dos adultos de Zacatecas y una niña de 5 años originaria de Durango, se le aplicó tratamiento profiláctico, vacuna en tres dosis contra la rabia, y están bajo vigilancia médica sin que presenten a la fecha síntomas de la enfermedad.

Al informar el pasado 15 de agosto que la joven, ahora fallecida, estaba infectada por rabia, de acuerdo a la confirmación del Laboratorio Estatal de Salud Pública del Estado, la secretaría de Salud dio a conocer que éste era el primer caso de la enfermedad en un humano en Zacatecas registrado desde 1987.

El pasado 19 de agosto, el secretario de Salud, Uswaldo Pinedo Barrios destacó que la paciente pudiera sobrevivir debido a que demoró casi un mes en recibir atención médica, lo que agravó su estado de salud.

Las autoridades sanitarias reportaron que el 22 de junio la menor fue mordida por un zorrillo en el dedo de una mano mientras dormía en su domicilio en Mezquital del Oro; pero fue hasta el 13 de agosto que se solicitó atención médica en el centro de salud en Ameca, en el municipio de Valparaíso, limítrofe con Durango.

De ese centro, la paciente fue referida al Hospital Rural 82 de Vicente Guerrero, Durango, y el mismo día la trasladaron al hospital general del IMSS Emilio Varela Lujan en la capital, donde permaneció en terapia intensiva hasta este domingo que falleció.

La Secretaría de Salud de Zacatecas espera la confirmación de rabia por parte del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (Indre), cuyo personal tomó hace 10 días muestras a la paciente.

En el comunicado se dio a conocer que las autoridades sanitarias darán facilidades a la familia de la adolescente para que, “en la medida de lo posible, el cuerpo sea entregado a la brevedad una vez agotados los protocolos de ley”, además de brindar el apoyo para el traslado a su lugar de origen.