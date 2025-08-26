Alertan sobre ola de violencia contra familiares de personas desaparecidas

OAXACA, Oax. (apro).- La Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México alertó sobre la ola de violencia contra familiares de personas desaparecidas, ya que de 2011 a la fecha más de 30 personas que investigaban el paradero de sus familiares han sido asesinadas.

En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México demanda al Estado mexicano que debe tomar medidas de protección eficaces para la protección de familiares de personas desaparecidas.

En un comunicado fecha en Berlín, Alemania, la Coordinación resalta que, en México, quien busca a personas desaparecidas pone en peligro su vida.

Hace hincapié que desde 2011 a la fecha más de 30 personas que investigaban el paradero de sus familiares han sido asesinadas, según un informe del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, publicado a finales de 2024, así como de varios casos documentados en 2025.

Aunado a ello, al menos nueve personas más, que participaban en labores de búsqueda, fueron víctimas a su vez de desapariciones forzadas; hoy se desconoce su paradero o si siguen con vida.

A estos graves delitos hay que añadir las amenazas, difamaciones y agresiones físicas que sufren de forma cotidiana quienes trabajan para localizar a personas desaparecidas.

Mencionaron que México cuenta, desde el 2012, con un Mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas.? Con mayor frecuencia, las personas integrantes de los colectivos de búsqueda, solicitan apoyo de este Mecanismo. Teresa Ávila Rivera de Pacta Servanda, una organización integrante de la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, observa que "lamentablemente, el acceso de las y los familiares que buscan a sus seres queridos a estos instrumentos de protección dista mucho de ser algo habitual y, aunque lo tengan, las medidas que les ofrecen no son suficientes ni tienen la eficacia necesaria”.

Considera que “un gran obstáculo está en el hecho de que las autoridades públicas no consideran automáticamente a los familiares personas defensoras de derechos humanos. Sin embargo, debería ser obvio que cualquiera que trabaja para esclarecer un delito contra los derechos humanos, como la desaparición forzada, es una persona defensora y tiene derecho al reconocimiento y a la protección efectiva del Estado".

Entre las recomendaciones más importantes que el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) entregó al Gobierno mexicano tras su visita de 2021, y que el Gobierno se comprometió a aplicar, está la de ofrecer protección eficaz a las y los familiares que buscan a sus seres queridos.

Teresa Ávila Rivera destaca que "los y las legisladores alemanes y europeos podrían apoyar a los familiares de desaparecidos en México reclamando que su labor sea reconocida y que se adopten medidas eficaces para su protección, recordando al Estado mexicano el compromiso que asumió".

Con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México publica una ficha informativa que incluye información de contexto, así como demandas para autoridades públicas sobre el tema de las desapariciones forzadas en México.

El documento lo firman 16 organizaciones que conforma la Coordinación Alemana entre las que sobresalen Acción Episcopal Adveniat, Amnistía Internacional Alemania, Brot für die Welt, Franziskaner Helfen / Centro Franciscano de desarrollo y misión, Initiative Mexiko (INIMEX), jesuitenweltweit, Kindermissionswerk «Die Sternsinger» (Obra Pontificia de la Infancia Misionera en Alemania), México vía Berlín, Mexiko-Initiative Köln-Bonn, Obra Episcopal Misereor, Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia, Pacta Servanda, Partner Südmexikos, pax christi – Comisión Solidaridad Un Mundo, Promovio, Welthaus Bielefeld, Zapapres.