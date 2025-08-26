Asesinan a hombre en Jojutla presuntamente por robar gallinas

La Fiscalía de Morelos inició la investigación. Foto: Fiscalía General del Estado de Morelos

CUERNAVACA, Mor. (apro).- Un hombre fue asesinado presuntamente por robar gallinas en el municipio de Jojutla, ubicado al sur de Morelos.

Elementos de Seguridad Pública de Jojutla confirmaron el hallazgo de un cadáver en el paraje conocido como La Toma, dentro de la Granja Don Gil, en el poblado de Tlatenchi, comunidad situada a 53.9 kilómetros de Cuernavaca, la capital del estado.

De acuerdo con los primeros reportes, se trata de un joven de entre 30 y 33 años de edad que vestía huaraches, pantalón azul y playera gris. El cuerpo fue localizado boca abajo y a un costado se encontró un costal con tres gallinas.

Las autoridades aseguraron el área en espera del personal de la Fiscalía Regional, que será la encargada de determinar las causas de la muerte, las cuales permanecen sin especificar.

En entrevista, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Urrutia Lozano, confirmó el hecho:

“A una persona en un camino vecinal se le encontraron con tres pollos. Parece ser que hubo un robo o una situación. Está todavía en calidad de desconocida y estamos dando los informes. Entonces, es parte de todo lo que se investiga y que muchas veces se puede catalogar, pero, sin embargo, hasta que la Fiscalía no asegure el lugar, se compruebe eso, se puede dar como víctimas”.

En lo que va de 2025 y hasta junio, Jojutla acumula 14 homicidios dolosos, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

De acuerdo con fuentes que prefirieron mantener el anonimato por temor a represalias, presuntamente el joven habría robado las gallinas y, en respuesta, un grupo delictivo que opera en la zona lo asesinó.