Denuncian desaparición múltiple en Jalisco relacionada con el homicidio de una familia

GUADALAJARA, Jal., (apro).- Los familiares de cuatro hombres denunciaron la desaparición forzada de éstos tras ser secuestrados por un comando en Guadalajara, Jalisco.

Los desaparecidos son Héctor Manuel Valdivia Martínez, José Manuel Arredondo Roldán, Gary Omar Silva González, y otro hombre conocido solamente como "El Chino".

Fotos de los desaparecidos

Se sospecha que estas desapariciones están vinculadas a un multihomicidio ocurrido en la zona de Medrano, al oriente de Guadalajara.

El crimen, que resultó en la muerte de una familia, fue descubierto el 22 de agosto. Las víctimas son un hombre de 36 años; una mujer de 32; un adolescente de 13, y una niña de 7 años, localizados sin vida en una camioneta.

La familia, proveniente de Michoacán, tenía como cabeza al padre, quien se dedicaba presuntamente al comercio de vehículos.

Como parte de las investigaciones por el homicidio de la familia se realizó el cateo de un taller mecánico ubicado a dos cuadras donde se localizó la camioneta, y se presume que el vehículo estuvo en algún momento en este negocio de reparación vehicular.

En este taller mecánico trabajaban Héctor Manuel y "El Chino". Estos fueron retenidos por 48 horas por la fiscalía para ser interrogados, pero posteriormente liberados por falta de pruebas.

Testigos aseguran que cuando los familiares salieron de la Fiscalía del Estado, fueron interceptados por un comando compuesto por unas 12 personas en dos vehículos y una motocicleta, quienes secuestraron a los hombres a tan solo seis cuadras del edificio de la Fiscalía.

Relataron que la privación ilegal de la libertad ocurrió en el cruce de las avenidas Lázaro Cárdenas y Gobernador Curiel, entre las 12:20 y las 12:45. Según los testimonios recogidos el convoy estaba conformado por hombres encapuchados y armados que llegaron en una Trailblazer blanca de modelo reciente y otra oscura, e interceptaron a los dos vehículos en los que viajaban las víctimas.

Lidia Carmela Valdivia, esposa de José Manuel, quien se dedicaba al lavado de salas, relató: "Nos interceptaron, rompieron el vidrio, me tumbaron al suelo y me golpearon antes de llevarse a mi esposo sin razón. Vengo a pedirle ayuda al gobernador porque se llevaron a mi esposo sin ninguna razón. Lo privaron de la libertad y él es un hombre bueno, trabajador. No tiene ningún problema con nadie, yo lo quiero vivo de regreso".

Jessica Cisneros, novia de Gary Omar, añade: “Exijo justicia y pido que regresen a Gary con vida. Estoy aquí porque quiero que se haga justicia, ya que igualmente en el mismo momento se llevaron a mi novio junto con su coche también. Lo privaron de su libertad, se lo llevaron en el carro que nos quitaron y a nosotros nos bajaron con pistola, eran fácil como unas 15 personas, nos amagaron, nos golpearon, nos robaron, a nosotros no nos dejaban levantarnos del piso, no pude ver bien, no pude ver nada, pero estoy aquí porque quiero que se haga justicia y porque quiero que lo regresen con vida y quiero más que nada justicia porque no es justo que se los hayan llevado, ellos son muy trabajadores, son personas de bien, ellos no le hacen daño a nadie".

Alma Rosa Jiménez Alemán, esposa de Héctor Manuel, describe a su esposo como un hombre honrado que trabaja como intendente desde hace 25 años y que hace dos meses comenzó a laborar en el taller mecánico durante sus vacaciones escolares. Ella afirma que su esposo no tiene ninguna conexión con las personas encontradas en la camioneta.

“Llegaron y nos levantaron, nos llegaron, nos amagaron, se llevaron a mi esposo, a mis otros dos familiares y, de hecho, la verdad pues no es justo porque nosotros somos gente de bien y mi esposo es un buen trabajador. Y la verdad, pues yo pienso que no es justo porque de hecho no hemos hecho nada malo, ni mi esposo hizo nada malo. Quiero que mi esposo regrese para estar con nosotros. Aunque desconozco quién lo tenga, pido que lo devuelvan”.

Los afectados relataron que los hombres fueron bajados de los vehículos a punta de pistola, mientras que las mujeres fueron golpeadas y despojadas de sus pertenencias, como celulares, carteras y joyas.

Los familiares de los desaparecidos se presentaron este martes a Casa Jalisco, para exigir la búsqueda, localización y aparición con vida de sus seres queridos.

Las familias manifestaron que presentaron denuncias por las desapariciones, pero señalan que han recibido poca ayuda de las autoridades, y refirieron que ni siquiera se han emitido las cédulas de búsqueda.