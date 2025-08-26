Exprocurador de Aguascalientes acusado de tortura reaparece en evento morenista

AGUASCALIENTES, Ags. (apro).- Felipe Muñoz Vázquez, exprocurador de Aguascalientes entre 2010 y 2015, conocido por las múltiples acusaciones de tortura en su contra, reapareció este 23 de agosto en un evento morenista.

El exfuncionario público y sus colaboradores fueron señalados en la recomendación 17VG/2019 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por ejercer actos de tortura (y en algunos casos abuso sexual) contra al menos 19 víctimas —aunque hubo más de 180 denunciantes—, así como establecer un modus operandi de detenciones ilegales en el estado. También fue señalado por encarcelar de manera injusta a periodistas que publicaban información sobre hechos criminales en la entidad.

Las malas prácticas y torturas brutales de la entonces procuraduría también fueron plasmadas en el informe Hasta Perder el Sentido, publicado en junio de 2022 por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).

Pese a las pruebas, ni Muñoz Vázquez ni sus colaboradores pisaron nunca la cárcel. En 2022, Proceso documentó cómo diversas carpetas de investigación por tortura que fueron cerradas por la fiscalía local estaban en manos de operadores y personas cercanas al ex procurador, quien se amparó en 2020 contra las indagatorias. Luego desapareció del ojo público.

Durante un evento organizado este 23 de agosto por la morenista Nora Ruvalcaba Gámez para presentar su primer informe de actividades en el senado de la República, Muñoz Vázquez apareció sentado en primera fila. La morenista —el cuadro de ese partido para contender por la gubernatura en 2027— saludó con un efusivo abrazo al ex procurador y en entrevista con medios locales señaló que “es una persona que junto con un equipo muy grande de personas está sumando a algunos litigios que tenemos y que no puedo revelar”.

“Sé que tiene algunos procesos o tuvo, porque algunos terminaron, de los que conozco o reconozco ha salido absuelto (...) estuvo acompañándonos en el informe y no sé qué revuelo esté causando, hay muchas personas que se están sumando a este movimiento”, añadió la legisladora federal.

En 2015, Muñoz Vázquez fue titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), cuando Arely Gómez era titular de la entonces PGR. En medio de las investigaciones por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Muñoz dejó el cargo tras defender la “verdad histórica” del exprocurador Jesús Murillo Karam.

Ese mismo año fue designado por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, como secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y, a principios de 2016, fue nombrado procurador de Colima, donde prometió que bajaría los índices delictivos en seis meses, pero pasaron ocho y, entre críticas por el aumento de la violencia, renunció.

El mismo año fue designado titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la nueva FGR, en donde llevó investigaciones de grandes tramas de corrupción, como el Caso Odebrecht, 'La estafa maestra' y las indagatorias en contra de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz. En 2019 fue dado de baja del cargo junto con Omar García Harfuch, que entonces era titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).