Hallan sin vida a asesino de la activista yucateca Emma Molina; estaba preso por lavado de dinero. Foto: Facebook: Emma Molina

VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- Fue hallado sin vida en su celda del Centro de Readaptación Social de Tabasco el empresario Alberto Medina Sonda, quien purgaba una pena de 50 años por la autoría intelectual del homicidio de la activista Emma Gabriela Molina Canto, ocurrido en Mérida, Yucatán, en 2017, y quien era su exesposa y madre de sus hijos; el fallecido era socio del exsecretario de Finanzas del gobierno del estado, José Sáinz Pineda.

El caso de Medina Sonda fue muy sonado porque se encontraba en prisión, acusado de lavado de dinero, y aun confinado contrató a sicarios tabasqueños para asesinar a su exmujer, con quien mantenía un litigio por la custodia de los hijos de ambos.

El gobernador Javier May Rodríguez confirmó el fallecimiento Medina Sonda. "Todo parece que fue suicidio", aseveró.

Dijo que fue durante la sesión de esta mañana de la Mesa de Seguridad se tuvo con mi conocimiento de lo sucedido.

El 27 de marzo de 2017, Emma Gabriela Molina Canto, una joven yucateca que luchaba por recuperar a sus hijos (en poder de su padre Alberto Medina Sonda) fue asesinada de 11 puñaladas a las puertas de su casa en Mérida, Yucatán.

Desde el primer momento la familia de la exesposa de Medina Sonda culpó a este de la autoría intelectual.

Después de una investigación por parte de las autoridades yucatecas, se logró establecer que había sido Medina Sonda el que contrató a sicarios para matar a la activista que había sido su esposa.

Medina Sonda estaba recluido en el Creset acusado de lavado de dinero dentro del proceso en contra José Sáinz Pineda, quien fue tesorero del exgobernador Andrés Granier.

Al principio de la administración de Granier, quien estuvo preso seis años por corrupción, Medina Sonda fue detenido en el hangar de Mérida por transportar en un avión privado ocho millones de pesos en efectivo.

Trascendió que las autoridades de Tabasco intercedieron para que el socio del secretario de Finanzas fuera liberado sin ser presentado ante el ministerio público, aunque la información la dio a conocer la prensa yucateca.

Medina Sonda participó como asesor financiero del extesorero en lo que en su momento se llamó "el peor saqueo" de la historia de Tabasco.