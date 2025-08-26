Israel Vallarta disfruta de su libertad en Tamaulipas

TAMPICO, Tamps. (apro).- Tras recuperar su libertad después de 20 años en prisión, Israel Vallarta fue visto en Tampico, Tamaulipas, acompañado de su esposa, María Guadalupe Vicencio Sánchez.

El exreo recorrió el centro de la ciudad con semblante tranquilo y sonriente. Incluso mostró su credencial de elector, documento que obtuvo recientemente, y expresó brevemente su fascinación por Tampico.

Se dejó fotografiar en la plaza, saludos y se le veía tranquilo, sonriente y hasta feliz.

Vallarta obtuvo sentencia absolutoria emitida por una jueza federal del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en Toluca, Estado de México, quien lo exoneró de los delitos de secuestro, delincuencia organizada, posesión de armas de uso exclusivo del Ejército y privación ilegal de la libertad.

Su caso se convirtió en un símbolo de los abusos del sistema judicial mexicano, marcado por un montaje televisivo, denuncias de tortura y el uso prolongado de la prisión preventiva.

No obstante, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que apelará la resolución absolutoria, argumentando que tiene la obligación moral y jurídica de defender a las víctimas de secuestro y que aún existen aspectos pendientes por esclarecer.

Por lo pronto, Israel Vallarta disfruta de recorrer el país en libertad.