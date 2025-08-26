“Para que le bajes de huevos”: Graban golpiza contra el periodista Jorge Heras en Mexicali (Video)

MEXICALI, BC (apro).- El periodista Jorge Heras fue agredido esta martes 26 de agosto en la ciudad de Mexicali, Baja California, por dos sujetos que lo esperaban afuera de la casa productora donde participa como conductor en el noticiero Ciudad Capital.

Los hechos ocurrieron a las 07:56 horas, cuando el comunicador arribó para su jornada laboral.

Conforme al testimonio que fue compartido en un video, donde se aprecia sangre en su camisa, Jorge Heras refirió que dos hombres lo abordaron con el pretexto de pedirle un vaso con agua; uno era calvo, robusto, con bigote y otro de complexión delgada, según la descripción, además de que simulaban estar barriendo unas hojas.

#Mexicali

#Mexicali

Así fue el momento en que dos sujetos golpean y amenazan al Periodista Jorge Heras al momento de llegar a la casa productora del noticiero "Ciudad Capital" la mañana de este martes.

“Me dicen que si les doy un vaso con agua. No los alcanzo a escuchar bien, y me dicen: ‘¡Un vaso de agua, cabrón!’. Cuando volteo, ellos venían corriendo directamente hacia mí, pero estaban muy cerquita, sobre la misma calle”, mencionó.

Agregó que alcanzó a abrir el cerco y el primer golpe le pega a un costado de la nariz, aunque consideró que la intención era noquearlo.

“Me echo a correr porque alcanzo a ver que uno de ellos como que traía… yo sentí que traía una pistola. Sentí como que algo se quería sacar. Me dio miedo. Me volteo y me echo a correr, pero me resbalo -por las lluvias estaba mojado- y caigo en la pura esquina. Afortunadamente se encontraba una señora que acababa de hacer el alto, ella presenció todo y les empieza a gritar que me dejaran. Justamente me empiezan a dar patadas y es cuando me dicen ‘Para que le bajes de huevos, Heras’, y se echan a correr”, relató.

El periodista agregó que posteriormente abordó su automóvil y llamó al número de emergencia 911, pero desafortunadamente no alcanzó a ver o grabar si los agresores venían en alguna unidad, además de asegurar que interpondrá la denuncia correspondiente.

“El ataque es directo hacia mí. Si bien es cierto, amenazas directas, como tal, uno recibe todos los días en sus redes sociales y más por los temas que tocamos. Es una agresión directa y sí voy a presentar denuncia”, afirmó.

Mi compañero periodista Jorge Heras fue agredido esta mañana previo a ingresar a su programa Ciudad Capital, por dos bastardos que cobardemente lo sorprendieron con un golpe en la cara y posteriormente lo patearon en el suelo.



En el suelo le dijeron "para que le bajes de huevos…

Por su parte, su compañero en el noticiero, Eduardo Villalugo, señaló que la transmisión del día sería suspendida y condenó el ataque.

De acuerdo a los datos hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) ya comenzó la investigación formal, aunque no hay detenidos. Periodistas de la región expresaron su apoyo y exigieron garantías para el ejercicio libre y seguro del periodismo en la entidad.

Se pronuncian gobernadora de Baja California y alcaldesa de Mexicali

Tras darse a conocer la agresión contra el periodista de Mexicali, Jorge Heras, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda publicó un mensaje su perfil de redes sociales para solidarizarse con el comunicador y condenar los hechos.

La mandataria estatal consideró “un acto cobarde” el ataque a golpes, además de señalar que esto atenta con su integridad y la libertad de expresión, así como el derecho de toda persona a estar informada.

“Condenamos estos hechos y reiteramos nuestro respaldo absoluto a quienes ejercen el periodismo. Nadie debe tener miedo de decir la verdad y ninguna crítica puede ni debe ser respondida con violencia. La Fiscalía General del Estado ya realiza las investigaciones correspondientes y no habrá impunidad. Seguiremos hasta dar con los responsables de esta agresión”, según aseguró en su mensaje.

En lo que va de su administración, iniciada en 2021, dos integrantes del gremio de comunicadores han sido asesinados: Margarito Martínez Esquivel (17 de enero de 2022) y Lourdes Maldonado López (23 de enero de 2022), ambos en Tijuana.

A la vez, han sido documentadas agresiones verbales contra otros periodistas y comunicadores por sus respectivas labores.

La alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante, también condenó la agresión y se mostró confiada en que las autoridades competentes "realizarán una investigación a fondo", según publicó en sus redes sociales.