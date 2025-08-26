Sorprenden a policías de Tijuana con prueba antidoping; 22 dan positivo

TIJUANA, BC (apro).- Un grupo de 22 policías municipales de Tijuana dieron positivo en pruebas antidopaje tras haber consumido diferentes sustancias como mariguana, cocaína o metanfetamina.

Lo anterior fue informado por la síndico procuradora, Teresita Balderas Beltrán, luego de que aplicaron de manera sorpresiva exámenes toxicológicos (antidoping) a mil 51 elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal.

“Se aplicaron mil 51 pruebas, de estas 22 resultaron en positivo. En este caso, para darle mucho más certeza, tanto al procedimiento de la sindicatura como también al servidor público, ahora las pruebas confirmatorias se harán únicamente de sangre en los laboratorios que designe la sindicatura o servicios médicos”, declaró en rueda de prensa.

Balderas Beltrán indicó que si los funcionarios salen positivo después de la prueba confirmatoria y no hay alguna justificación, obviamente dependiendo de la sustancia, se les inicia un proceso.

De acuerdo con los datos referidos en la rueda de prensa, dichos agentes actualmente se encuentran separados de sus cargos; las pruebas fueron aplicadas del 20 al 22 de agosto.

En el contexto, la sindicatura del XXV Ayuntamiento había informado en días pasados la modificación a la Norma Técnica No. A51, que establece los lineamientos para la aplicación de pruebas de detección de sustancias psicoactivas a servidores públicos.

Conforme a la nueva normativa, el personal de la administración pública central, descentralizada, delegaciones y la policía municipal deberá someterse a pruebas de manera repentina.

A partir de ahora, aquellos que resulten positivos en la prueba preliminar deberán realizarse una prueba confirmatoria sanguínea en laboratorios privados designados por la sindicatura y la Dirección Municipal de Prevención, Control y Sanidad.

Esta modificación, según la síndica, elimina la posibilidad de manipulación en el proceso y garantiza un procedimiento más riguroso y objetivo, brindando certeza tanto a la autoridad como al servidor público evaluado.

Actualmente hay alrededor de mil 500 policías municipales en Tijuana y han causado baja 24, según reportes estatales.

Por su parte, el alcalde Ismael Burgueño Ruiz declaró que “nadie está por encima de la ley” y respaldó las acciones de la sindicatura municipal.