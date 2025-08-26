Tres personas muertas y mil 200 viviendas afectadas, el saldo de las lluvias en Querétaro (Videos)

Rescate de pasajeros de una unidad de transporte público en Querétaro. Foto: Protección Civil / Cuartoscuro.com

QUERÉTARO, Qro. (apro).- Las lluvias en el estado de Querétaro han dejado tres personas fallecidas, así como afectaciones en mil 200 viviendas de colonias de la zona metropolitana.

Una persona identificada como Matías Gómez Rodríguez, de 19 años, fue encontrada sin vida el lunes 25 de agosto en un canal de aguas, al poniente de la ciudad.

Sus familiares y seres queridos lo buscaban desde el 23 de agosto, cuando perdieron contacto con él, de acuerdo con la Comisión Local de Búsqueda de Personas del Estado de Querétaro.

El viernes 22 de agosto, la Coordinación de Protección Civil del Municipio de Querétaro informó del hallazgo de dos cuerpos en la colonia Peñuelas, al nororiente de la ciudad capital.

"Se registró el hallazgo de dos cuerpos desvanecidos en la zona de Peñuelas que aparentemente fueron arrastrados por aguas pluviales. Tras la llegada de los cuerpos de emergencia se confirmó que las personas ya no presentaban signos vitales, por lo que se resguardaron las zonas y se dio parte a la FGEQ (Fiscalía General del Estado de Querétaro), que será la instancia que determine la causa de muerte y realice las investigaciones correspondientes.”

La noche de viernes la lluvia generó una corriente de agua que ingresó a domicilios, arrastró vehículos y dañó tramos de calles en las colonias Peñuelas y Menchaca.

Aunque habitantes de la zona refieren que cada que llueve presentan afectaciones, existe el antecedente, reportado por las autoridades de aquel momento, de que en agosto de 2003, hace 22 años, al menos tres personas perdieron la vida, dos menores de edad en el drenaje y una más electrocutada.

En un video publicado el sábado 23 de agosto, a su regreso de su gira por Nueva York, el gobernador Mauricio Kuri González envió condolencias a las familias de las víctimas.

"Envío mis condolencias a las familias de las personas que han perdido la vida, ya que no hay mayor dolor que el deceso de un ser querido".

El lunes, tras confirmar la localización sin vida de Matías Gómez Rodríguez, el mandatario aseguró que su gobierno mantenía cercanía con la familia y expresó: “Mi más sentido pésame, no puedo imaginar lo que están pasando en este momento”.

El gobernador Kuri González calificó la magnitud del fenómeno natural como "brutal" e informó que la cantidad de agua que había caído la noche del viernes y madrugada del sábado fue equivalente a una cuarta parte de las precipitaciones de un año en Querétaro.

"La magnitud de este fenómeno fue brutal, en bien pocas horas tuvimos precipitaciones equivalentes al 25 por ciento de lo que llueve en todo un año.”

Este día, el gobernador habló de un plan consistente en tres fases: reacción inmediata y atención a personas damnificadas; apoyo directo a familias que perdieron su patrimonio, y el restablecimiento de la “normalidad”.

“Una vez que se concluyan los censos contarán con enseres, dinero en efectivo y obras de reconstrucción”.

El presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, emitió la declaratoria de emergencia número CMPCQ/001/2025 y detalló un programa de apoyo consistente en entrega de enseres, la activación del seguro predial con el pago de hasta 50 mil pesos, aparte de la entrega de 25 mil pesos en efectivo a las familias afectadas, así como la realización de trabajos y obras en zonas afectadas y en infraestructura pluvial.

Las autoridades informan que realizan censos.

El gobierno del municipio de Querétaro reporto mil 200 viviendas afectadas.

En tanto, el secretario de Gobierno de Querétaro, Eric Gudiño Torres, informó de 280 casas presentaban “afectaciones mayores”, así como que habían sido entregados seis mil 200 paquetes de alimentación, cuatro mil 350 botellas de agua, 14 mil costales de arena, más de 2 mil kits de limpieza y 200 cobijas, así como que se habían desplegado mil 200 personas servidoras públicas para brindar atención y apoyo.

Brigadas de servidores públicos realizaron labores para sacar agua de las viviendas con bombas, y de calles con unidades tipo Vactor; para hacer limpieza, retirar los materiales arrastrados por las corrientes de agua, así como para reparar las vialidades que han resultado dañadas.

Elementos del Ejército colaboran con su distintivo del Plan DN-III.

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, dijo el sábado 23 de agosto que solicitará la activación de fondos federales.

"La magnitud de los daños va a requerir del esfuerzo de todas las instancias para remediarlas, voy a solicitar la activación de fondos federales para apoyar a nuestras familias.”

Afectaciones

Además de Peñuelas y Menchaca, también fueron reportadas afectaciones en la colonia Villas de Santiago, cerca de la zona.

En la zona poniente de la ciudad, en Felipe Carrillo Puerto y en Santa María Magdalena, de igual manera hubo daños y afectaciones.

El cárcamo ubicado en la Avenida "Paseo 5 de Febrero", que está siendo corregido tras fallar en las lluvias de inicios de julio, volvió a ser rebasado y el agua comenzó a escurrir hacia la Avenida San Diego, que es la entrada hacia Carrillo Puerto.

El paso deprimido de San Diego tuvo que ser cerrado al ser cubierto con agua.

El agua ingresó a viviendas y cubrió calles, incluida la entrada a la unidad 9 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicada cerca del edificio de la delegación.

También se reportó la entrada de agua en el templo de "San Miguel Arcángel", ubicado a un costado del edificio de la Delegación de Felipe Carrillo Puerto.

Habitantes de Carrillo tuvieron que sacar el agua de sus viviendas con bandejas, cubetas y, en algunos casos, con bombas.

El caudal del Río de Querétaro se desbordó en algunos de sus cruces en los municipios de El Marqués y Querétaro.

La lluvia de la noche del lunes 25 de agosto también generó afectaciones en el municipio de Corregidora.

El presidente municipal, Josué David Guerrero Trápala, reportó afectaciones en Paseos del Bosque, Pirámides, Balvanera y Lomas de Balvanera.

El viernes 22 de agosto, Protección Civil de El Marqués dio cuenta de la salida del agua a la altura de la vialidad Ribera del Río, en La Cañada, la cabecera municipal.

Habitantes del Andador Venustiano Carranza tuvieron que expulsar el agua al interior de sus viviendas.

La presión del agua fracturó parte del puente peatonal que conecta la zona del Balneario "El Piojito" con el Andador Venustiano Carranza, en la cabecera municipal, agregó la autoridad de Protección Civil.

El agua también ingresó al Colegio de Bachilleres (Cobaq) 7, en El Marqués, y personal tuvo que realizar labores de limpieza el sábado 23 de agosto.

El afluente también se salió de su cauce en puntos de Avenida Universidad, en el municipio de Querétaro.

La noche de sábado 23 de agosto volvió a llover y ahora fueron reportadas afectaciones en el municipio de San Juan del Río.

El director de Protección Civil, Raziel Luna, dijo que se encontraba en el fraccionamiento "Agave Cristal", donde personal tuvo que abrir boquetes en el muro perimetral para que el agua saliera del lugar.

El funcionario municipal agregó que había unidades en las colonias Fátima, Juárez, así como en las zonas centro y oriente de la ciudad.

En el municipio de El Marqués pasajeros tuvieron que ser rescatados en lanchas debido a que la unidad de transporte de personal en la que viajaban se quedó varada en la carretera estatal 200.