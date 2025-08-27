Alcalde de Uruapan urge apoyo federal tras decretar alerta roja por la detención de líderes del CJNG

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El municipio de Uruapan se encuentra en estado de alerta roja, según anunció el alcalde Carlos Manzo Rodríguez, tras un operativo de la policía municipal que resultó en la detención de líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En un video difundido este miércoles, Manzo solicitó urgentemente el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum y del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, para desplegar a la Marina y la Guardia Nacional y garantizar la seguridad de los ciudadanos.

A través de sus redes sociales el alcalde confirmó que se activó alerta roja en el municipio debido a los operativos que se mantienen por la detención de René Belmontes, alias “El Rino” o “El Chamuco”, identificado como generador de violencia en la región.

La escalada de violencia, atribuida a la resistencia de grupos criminales, ha puesto al municipio en una situación crítica.

Desde el inicio de su gestión en septiembre de 2024 como el primer alcalde independiente de Uruapan, Manzo ha adoptado una postura de confrontación directa contra el crimen organizado.

En junio de este año, denunció la existencia de un campo de adiestramiento paramilitar en la Meseta Purépecha, presuntamente operado por el CJNG con la participación de colombianos y venezolanos. En ese momento, hizo un llamado a la presidenta Sheinbaum para no dejar solo a Uruapan, señalando que el municipio está “rodeado de criminales” responsables de secuestros, homicidios y extorsiones que afectan a la población y a la industria aguacatera, pilar económico de la región.

El alcalde ha criticado duramente al gobierno estatal, encabezado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, y a la Guardia Civil de Michoacán, a quienes acusa de corrupción, abusos y presunta complicidad con grupos criminales.