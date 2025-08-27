Arrestan a policía municipal y su hermano por agresión al periodista Jorge Heras

BAJA CALIFORNIA (apro).- La fiscal general del Estado de Baja California (FGE), Ma. Elena Andrade Ramírez, confirmó este miércoles la detención de dos personas por la agresión a golpes contra el periodista Jorge Heras, que serían un policía municipal de Mexicali y su hermano.

La funcionaria estatal lo declaró durante la conferencia semanal de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, donde realizó un resumen a raíz del ataque registrado a las 07:59 horas del martes 26 de agosto, al momento en que el comunicador se disponía a entrar a su casa productora.

Andrade Ramírez presentó videos del seguimiento al vehículo utilizado en el ataque, que es un Kia Forte color negro, aproximadamente del 2016.

Tras golpear al periodista, en la avenida Panamá, colonia Cuauhtémoc Sur, los sujetos huyeron con dirección al fraccionamiento Cantabria, según el análisis de las distintas cámaras de vigilancia.

“Después del seguimiento, advertimos que este vehículo llegaba a cierto lugar. Al hacer las indagaciones, sacamos los nombres de las personas que radicaban, dándonos cuenta que se trataba de un agente de la policía municipal en activo, así como su hermano”, declaró Andrade Ramírez.

Indicó que en el lugar fueron encontradas una arma larga, dos armas cortas, equipo táctico y cartuchos, que serán revisados para confirmar que sean las usadas de cargo por parte de la policía municipal.

“Derivado de estas investigaciones se logró la detención de dos personas, las cuales conducían el vehículo Kia color negro. Uno de los detenidos es Hugo ‘N’, policía municipal en activo, y el otro es hermano del policía municipal. No se desempeña como agente, pero es su hermano”, detalló.

La fiscal general agregó que, en este sitio, también fueron detenidas la madre y el hijo del agente relacionado, “los cuales fueron turnados a la Fiscalía de la República”.

Ma. Elena Andrade Ramírez indicó que apenas en la madrugada de este miércoles 27 de agosto fue la detención de las personas y que “están armando el rompecabezas”, además de que aún no se establece un móvil y que seguirán todas las líneas de investigación “caiga quien caiga”.

Sobre el agresor principal, un hombre rapado y fornido, aún se mantiene prófugo de las autoridades, y actualmente circula su imagen tomada del video de vigilancia que grabó el ataque.

Afirma mando que policía se entregó de manera voluntaria

Luis Felipe Chan Baltazar, director de la Policía Municipal de Mexicali, aseguró que el policía involucrado en la agresión contra el periodista Jorge Heras se entregó de manera voluntaria, además de supuestamente mostrarse “sorprendido” de que la FGE rodeara su casa.

El mando policial lo declaró durante la mañana de este miércoles a la prensa, al tiempo que la titular de la FGE, Ma. Elena Andrade Ramírez, compartía un resumen del caso durante la conferencia matinal de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.

Chan Baltazar refirió que el detenido al parecer ser habría comunicado con otra persona de la corporación cuando comenzaron a circular los datos, además de que durante la tarde-noche del martes les habían confirmado “de manera sigilosa” que estaba un agente municipal relacionado.

“No tenemos información del grado de participación que pudiera tener este policía… tan así, hubo una comunicación de este oficial con alguna persona de la corporación. Les voy a expresar lo que él compartía con este tercero: que él se ‘decía sorprendido por lo que estaba pasando’, de que tenía información que su casa ‘estaba rodeada por elementos de la fiscalía’, que no sabía qué hacer”, citó.

El director refirió el cruce de datos con la dependencia estatal para que el mismo agente se entrevistara con estas autoridades.

“Nosotros dimos información para que el oficial, de alguna manera, se presentara voluntariamente para que aclarara la situación. Tan así que el punto de reunión fue en la Dirección de Seguridad Pública Municipal, a eso de las 10-11 de la noche. Él se presentó de manera voluntaria, entregó su arma de cargo, su arma corta. Entregó su radio en el cuarto de armas. Hay un recibo que expide el cuarto de

armas y ya en el patio se entrevistó con gente de la fiscalía. Se subió con ellos y ya se trasladaron a la Fiscalía General del Estado y ahí ya no sabemos los detalles de la información, de la entrevista, pero en resumen es lo que ocurrió ayer”, ahondó.

Luis Felipe Chan Baltazar reiteró que está en calidad de detenido esta persona, pero desconoce si relacionado directamente con el caso del periodista “u otro motivo”.