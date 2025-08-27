Aseguran armas y drogas tras disturbio en penal de Culiacán

Elementos de la Guardia Nacional y de la policía estatal posan con los artefactos decomisados en el tercer cateo del mes en el penal de Aguaruto, Culiacán, Sinaloa. Foto: Especial

CULIACÁN, Sin., (apro) .- Autoridades estatales y federales aseguraron armas y drogas luego de que se registrara un conato de riña en el penal de Aguaruto en Culiacán. Esta es la tercera revisión al interior del centro penitenciario, catalogado como uno de los más inseguros del país.

En total se aseguraron siete armas cortas, cargadores y cartuchos de diversos calibres junto a drogas, dos radios y un módem de internet.

El más reciente careo ocurrió hace una semana, durante la tarde del miércoles 20 de agosto, donde autoridades federales lograron el aseguramiento de 13 armas, drogas y aparatos de comunicación.

Armas, cartuchos y municiones decomisados en penal de Aguaruto, Culiacán, este miércoles 27 de agosto de 2025. Foto: Especial.

La revisión se llevó a cabo en los módulos 8 y 21 del penal, donde autoridades aseguraron 10 armas cortas, tres largas, cargadores abastecidos calibre 7.62 x 39 mm y 9 mm así como más de 500 dosis y cigarros de marihuana, 12 botellas de licor, 40 celulares y 12 radios.

Droga y radios asegurados en penal de Aguaruto, Culiacán, este miércoles 27 de agosto de 2025. Foto: Especial.

Previamente, el viernes 15 se registró una riña al interior del penal que dejó saldo de tres reos heridos y un despliegue de fuerzas de seguridad en la zona al poniente de la ciudad.

El reporte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) confirmó que el choque entre internos heridos ocurrió en los módulos 4 y 28 alrededor de las 10:00 de la mañana de ese viernes.

En agosto se acumulan ya tres cateos y en todos se han asegurado armamento, drogas y artefactos de radio y comunicación.