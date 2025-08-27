Beatriz Gutiérrez Müller no acude a entrevista de candidatos a la rectoría de la BUAP

PUEBLA, Pue. (apro).- Como ya se había anunciado, Beatriz Gutiérrez Müller no se presentó a la cita que le hizo la Comisión de Auscultación luego de ser propuesta para contender como candidata a la rectoría de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

La académica y escritora estaba citada para este miércoles a las 13:45 de la tarde en el edificio Carolino, en el Centro Histórico de Puebla, para participar en un proceso de entrevistas tras las cuales se definirá quienes serán los candidatos para el periodo 2025-2029 de la rectoría.

La esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador no se pronunció en sus redes sociales sobre esta nominación que hicieron integrantes de la comunidad universitaria y fue el director del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego, Giuseppe Lo Bruto, quien aclaró a los medios locales que la académica no participaría en este proceso interno de la BUAP y, por lo tanto, no se presentaría a cumplir con el requisito de la entrevista.

De acuerdo con medios locales, fue la comunidad Lobos BUAP la que propuso su participación en la contienda por la rectoría, aunque Gutiérrez Müller no estaba de antemano interesada en participar en ese proceso.

A la fase de entrevistas de este día se presentaron siete aspirantes y ahora la Comisión de Auscultación deliberará sobre cuáles reúnen los requisitos para ser candidatos. Aunque en las últimas horas hubo pronunciamientos por la reelección de Lilia Cedillo, actual rectora de la BUAP.