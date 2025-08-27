Beatriz Gutiérrez Müller no será candidata a rectoría de la BUAP, afirma director del ICSyH

PUEBLA, Pue., (apro) .- Giuseppe Lo Brutto, director del Instituto de Ciencias y Humanidades Alfonso Vélez Pliego, descartó que Beatriz Gutiérrez Müller vaya a competir como candidata a rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), pese a estar en el listado de postulados.

Entrevistado por el portal de noticias e-Consulta, el director de la unidad en la cual Gutiérrez Müller es profesora-investigadora de tiempo completo, aseguró que la esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador no acudirá a la entrevista a la que fue citada este día por la Comisión de Auscultación del proceso interno para elegir rector de la BUAP por el período de 2025 a 2029.

“La Dra. Beatriz agradece el apoyo hacia su persona, sin embargo, no tiene pensado competir", dijo el directivo al portal de noticias.

El nombre de Gutiérrez Müller apareció en una lista de nueve perfiles propuestos que dio a conocer la noche del martes 26 de agosto, por la Comisión de Auscultación del proceso interno de la BUAP y presentados por integrantes de la comunidad universitaria, sin que hasta ahora se conozca qué grupo académico, estudiantil o trabajadores la postuló.

La académica fue citada este miércoles a las 13:45 horas, para una entrevista en la que tendría que ratificar su intención de contender por la rectoría y presentar los documentos que acreditaran que cumple con los requisitos contemplados en la convocatoria del proceso.