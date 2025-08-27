Detienen a joven por presuntamente asesinar a su madre a martillazos en Morelia

Autoridades acuden al domicilio donde ocurrió el asesinato de la mujer, presuntamente, a manos de su hijo de 20 años, en la tenencia Morelos, perteneciente al municipio de Morelia, Michoacá. Foto: Facebook: Acueducto Noticias

MORELIA, Mich., (apro) .- Tras un altercado ocurrido en el interior de su domicilio, un joven de veinte años presuntamente asesinó a su madre a martillazos, la tarde del martes 26 de agosto, en la tenencia Morelos, perteneciente al municipio de Morelia.

Los hechos ocurrieron en la vivienda ubicada en la calle Sevilla número 11 de la colonia Jardines de Cuitzillo, donde vecinos escucharon gritos pidiendo ayuda y llamaron a la línea de emergencias 911, por lo que acudieron elementos de la Policía Morelia y paramédicos, pero la mujer, tirada en el piso, ya se encontraba sin vida como consecuencia de los golpes recibidos en la cabeza.

Otros familiares que se encontraban en el domicilio impidieron la huida del agresor, identificado como Jesús “N”, quien de inmediato fue entregado a los elementos policiacos, para su traslado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), donde fue puesto a disposición de la agencia del Ministerio Público.

El cuerpo de la víctima, identificada como Inés M., de 54 años, fue levantado por personal del Servicio Médico Forense (Semefo) y trasladado a la morgue para la realización de los estudios y exámenes correspondientes, como parte de las actuaciones de la carpeta de investigación.

Mientras tanto, el sitio del asesinato quedó resguardado por elementos de la Unidad Especializada en la Escena del Crimen de la FGE, para la recolección de evidencias y el inicio de las investigaciones.