“Estaré satisfecho hasta que sepa quién mandó golpearme”: Jorge Heras

BAJA CALIFORNIA (apro) .- El periodista Jorge Heras aseveró que el acercamiento con la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y la fiscal general del Estado de Baja California (FGE), Ma. Elena Andrade Ramírez, no le garantiza su seguridad, ni el hecho de que le hayan asignado dos agentes estatales, pues estará satisfecho cuando sepa la identidad de quien mandó golpearlo.

El conductor del programa “Ciudad Capital” lo declaró a sus colegas este martes, luego de que fuera denunciada la agresión en su contra por parte de dos hombres, quienes lo esperaron afuera de su casa productora en el municipio de Mexicali.

Los sujetos lo atacaron a golpes e incluso lo amenazaron directamente al decirle: “Para que le bajes de huevos”, relató Heras; los hechos ocurrieron antes de las 08:00 horas y los sujetos simulaban estar barriendo las hojas acumuladas en la entrada del lugar, según se aprecia en el video de cámara de seguridad que posteriormente fue difundido.

Más tarde, el periodista refirió que las autoridades antes mencionadas se comunicaron vía telefónica.

“¿Qué pasa? Que eso no me da seguridad, eso no me garantiza mi seguridad. Yo soy enemigo de que los ciudadanos tengamos que tener escoltas. Mis abogados me dicen: ‘Sí, Heras, pero te acaban de madrear, te acaban de golpear, es un ataque a ti y la libertad de expresión y lo van a continuar haciendo y no sabemos si es hasta que te maten”, relató.

Jorge Heras señaló a las autoridades que está en contra del Mecanismo de Protección a Periodistas, el estatal y federal, y que no deseaba sumarse.

“Lo que sí, me decían, que quién me daban de protección. Yo les decía que por supuesto que no confío en agentes de la FESC (fuerzas estatales) y tampoco policías municipales. Me dicen que si de la Fiscalía. Les digo sí, cierto grupo podría al menos el día de hoy, en lo que defino lo que voy a hacer. Al menos el día de hoy van a estar conmigo dos agentes. Que si eso me da tranquilidad y estoy a gusto, pues no”, remarcó.

El periodista indicó que nadie se siente a gusto teniendo este tipo de personas a su alrededor, ni tener la libertad de salir.

“No te quedas satisfecho. Te quedas satisfecho hasta que detengan a quienes me golpearon, a quienes intentaron agredirme, y me quedo satisfecho hasta saber quién mandó golpearme”, expresó.

Aseguró que continuará con su trabajo, pues reconoce que la intención es “callarlo” en su labor periodística.

“Fue claro cuando me dicen ‘Bájale de huevos, Heras’. Fue claro eso. Es mi actividad diaria, con toda la imparcialidad, sin ningún sesgo político ni partidista. No estoy jugándomela al valiente, ni tampoco (que se diga) ‘Ah, después de que lo golpearon va a subir su raiting’. Para mí es importante dar el mensaje de que no deben callar a los periodistas”, enfatizó Jorge Heras.

Los agresores de Heras fueron dos personas: uno rapado y con bigote, y otro de complexión delgada; se acercaron con el pretexto de pedirle un vaso con agua y lo golpearon.

“Yo presentí que traía una pistola”, relató Heras, quien explicó que decidió correr por temor. Mientras huía, resbaló en una esquina mojada por la lluvia. Una mujer fue testigo parcial del momento y los agresores huyeron. Ya en su carro, el periodista logró pedir ayuda al número 911.

Se pronuncia Red de Periodistas

Integrantes de la Red de Periodistas de Mexicali condenaron la agresión en contra de Jorge Heras y exigieron a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y la fiscal general del Estado, Ma. Elena Andrade Ramírez, aclarar los hechos, toda vez que se trató de una acción directa por su labor periodística.

Eduardo Villa y Cristian Torres, de los medios de comunicación “Ciudad Capital” y “Radar BC”, respectivamente, lo declararon a la prensa local tras la embestida contra su colega afuera de las instalaciones de la casa productora, donde los sujetos estaban al acecho.

Villa, quien también es compañero en la conducción del programa “Ciudad Capital”, puntualizó que es “una agresión directa por su actividad profesional”.

“Y es que así lo refirieron las personas cuando lo agredieron. Lo reconocieron, lo identificaron y, posteriormente, lo golpearon. Nos queda claro que es una agresión directa. Le dijeron también, al final, que ‘le baje de huevos’, lo que nos confirma una vez más que esto tiene un trasfondo en otro sentido, un trasfondo periodístico”, aseveró.

Remarcó que no se puede “tomar a la ligera” y que “la violencia ha sido progresiva” de diferentes formas.

“En estos momentos fue a las afueras del estudio, donde todos los días, de lunes a viernes, llegamos a laborar. Esto fue premeditado, esto fue planeado y es imposible no pensar que tiene que ver directamente con un tema periodístico, y exigimos justicia a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, a la fiscal Ma. Elena Andrade y también a todos los titulares de las áreas de seguridad que se encargan de este tipo de cosas”, subrayó.

Por su parte, Cristian Torres refirió que el gremio ha recibido señalamientos, amenazas y agresiones físicas, e incluso procesos legales por las coberturas.

“Hay que decirlo: nuestros compañeros también han presentado procesos legales por la cobertura del Poder Judicial. Además de que él no lo señala directamente, pero yo sí lo señalo directamente: estas intimidaciones por parte de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana en donde intentaron tumbarle la página al compañero Jorge Heras, que es el antecedente más cercano que tenemos, por lo que también pedimos una postura de la Secretaría de Seguridad Ciudadana al respecto”, enfatizó Cristian Torres.

El periodista agregó que la agresión no es únicamente contra Heras, sino también contra el gremio y la libertad de expresión.

“Finalmente, lo que buscan esos actores, es callarnos. Que ya no denunciemos la corrupción, que ya no sigamos denunciando a los malos, por lo que se debe ver como un ataque a la sociedad también cualquier agresión contra los periodistas”, denunció.

Como parte de los pronunciamientos del día, también divulgaron sus posturas el Partido Acción Nacional (PAN) estatal, el Congreso de Baja California, e incluso la alcaldesa de Ensenada, Claudia Agatón Muñiz, quienes reprobaron el ataque contra el comunicador.