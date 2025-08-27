Feminicida de Emma Molina habría muerto por inyección de suero en su celda en Tabasco

MÉRIDA, Yuc. (Apro).- Ligia Canto viajará a Villahermosa para corroborar con las autoridades la muerte de Martín Alberto Medina Sonda, el padre de sus tres nietos y feminicida de su hija Emma Gabriela Molina Canto. El deceso de empresario, ocurrido en el Centro de Reinserción Social (CRESET) de Tabasco, fue confirmado por el gobernador de ese estado, Javier May, quien mencionó que se trató de suicidio, pero hay versiones que ponen en duda esto.

Martín Alberto Medina Sonda cumplía una condena de 50 años por el delito de feminicidio en el CRESET tabasqueño. El 27 de marzo de 2017, dos sicarios contratados por él, asesinaron a la mujer usando un arma blanca en la puerta de su casa.

Ligia Canto.

Fotografía: Sofía Vital.

En el 2019, Medina Sonda fue hallado culpable como autor intelectual del crimen. Tras su muerte, para Ligia Canto se esfumó el anhelo de justicia.

“No pude llorarla , no poder decirle 'mamita, ya te cumplí' porque esto no ha terminado. Mis nietos tienen muchas carencias y necesidades y no hablo del área económica. No tienen a su mamá, con eso es suficiente”, declaró en una entrevista para medios de comunicación en Yucatán a las puertas de los Juzgados Familiares de Mérida, tras conocerse la noticia del presunto suicidio de Medina.

Ligia Canto también contará con el apoyo de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán, quien ya está en contacto con su homólogo en Tabasco, para recibir información y constatar la muerte del hombre que mandó asesinar a su hija.

“Planeo viajar para allá (Tabasco) por eso CEEAV me está acompañando, independientemente de ser la madre de Emma Molina, soy la representante de sus tres hijos. (Las autoridades) no me han garantizado sí podré verlo, pero de igual modo me voy”, acotó.

Del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita fue absuelto hace cuatro años. Además, las penas por sustracción de menores y pensión alimenticia ya estaban compurgadas. Los acuerdos ya se encontraban publicados.

“Ya nos pusimos de acuerdo para estar con doña Ligia y estamos en coordinación con nuestros homólogos de Tabasco y al igual que la Fiscalía para que se haga la diligencia correspondiente”, confirmó la titular de la CEEAV de Yucatán, Celia Maldonados.

En el 2014, Medina Sonda fue acusado y encarcelado por otro delito, el de lavado de dinero. En noviembre de 2007, autoridades federales incautaron una avioneta que aterrizó en el aeropuerto de Mérida con ocho millones de pesos. Provenían de empresas que operaban para lavar dinero junto con José Manuel Saiz Pineda, tesorero del exgobernador de Tabasco, Andrés Garnier Melo.

Fuentes extraoficiales allegadas al caso señalaron que Medina Sonda fue hallado muerto dos horas antes del primer pase de lista y que la causa del deceso fue una inyección de suero. El personal del CRESET nada pudo hacer por reanimarlo. Personas cercanas a él afirmaron que tampoco tienen la certeza de que se trató de un suicidio.