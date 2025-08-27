Hallan a dos adolescentes desaparecidos en centro de operación del CJNG en Pénjamo

Equipo táctico hallado en el inmueble en Pénjamo. Foto: Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato

PÉNJAMO, Gto. (apro).- Dos adolescentes que fueron reportados como desaparecidos fueron localizados en un operativo de la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato en un inmueble que servía como centro de operación del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Ambos adolescentes estaban heridos y fueron trasladados para que recibieran atención médica, pero uno de ellos murió horas después en el hospital.

De acuerdo con un comunicado difundido por el gobierno de Guanajuato, en el inmueble ubicado en el municipio de Pénjamo se aseguró armamento, cartuchos, equipo táctico y un vehículo, sin que haya personas detenidas hasta el momento.

En el comunicado se dio a conocer que los dos menores de edad contaban con reporte de Alerta Amber.

Los dos adolescentes encontrados durante el operativo son originarios de Pénjamo y habían sido reportados como desaparecidos desde el 12 de agosto pasado. Se trata de Ángel Uriel V. P., de 17 años, y de Leonardo Alejandro R. H., de 14 años.

El aseguramiento del inmueble y la localización de los dos adolescentes ocurrió el pasado 23 de agosto, aunque fue cuatro días después que la Secretaría de Seguridad y Paz dio a conocer información de los resultados de las acciones en el municipio de Pénjamo.

Los detalles se hicieron públicos luego del fallecimiento de Leonardo Alejandro, el adolescente de 14 años de edad, quien murió en el hospital, mientras que Ángel Uriel permanece recibiendo atención médica.

"La Secretaría de Seguridad y Paz expresa su solidaridad ante este hecho que duele y preocupa, y subraya que las autoridades competentes mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer lo ocurrido, con un compromiso firme de transparencia y apego a la ley", dice el comunicado de prensa.

El gobierno de Guanajuato dio a conocer que en los operativos realizados en Pénjamo se hallaron dos armas largas y un arma corta calibre .22 mm; más de 570 cartuchos útiles de distintos calibres y más de 40 cargadores; prendas, chalecos, cascos, botas y accesorios tácticos en cantidad significativa; además de un vehículo, hachas y una motosierra.