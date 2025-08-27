Hallan los cuerpos de una pareja con signos de tortura en Puente de Ixtla

PUENTE DE IXTLA, Mor. (apro).- En Puente de Ixtla, municipio al sur de Morelos, fueron abandonados los cuerpos sin vida de dos personas con visibles muestras de tortura, entre ellos una mujer. Hasta el momento ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto.

El hallazgo se produjo el martes a las 07:41 horas en un camino de terracería que conduce a Hacienda Las Palmas, en proximidad a la carretera local Puente de Ixtla–Mazatepec, dentro de la colonia 24 de Febrero.

La mujer fue hallada desnuda, mientras que el hombre vestía pantalón oscuro; ambos presentaban lesiones atribuibles a arma blanca. Paramédicos que arribaron al lugar confirmaron el deceso de las víctimas.

Puente de Ixtla se encuentra a 42.2 kilómetros de Cuernavaca, la capital del estado de Morelos, y actualmente está gobernado por Claudia Mazari Torres, quien asumió la alcaldía bajo las siglas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Previamente, el lunes a las 08:58 horas, automovilistas reportaron la presencia de bolsas negras abandonadas en el kilómetro 3 de la autopista Taxco–Cuernavaca. La inspección policial confirmó que contenían restos humanos y una cartulina verde con un mensaje presuntamente vinculado a la organización criminal conocida como Familia Michoacana. La identidad de esta víctima permanece sin esclarecer.

El personal de la Fiscalía General del Estado de Morelos comunicó que ambos casos continúan bajo investigación, y que hasta ahora no se ha registrado la detención de individuos relacionados con estos hechos.

Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Puente de Ixtla acumula hasta el mes de junio 19 asesinatos dolosos en lo que va del año, lo que evidencia un incremento en la violencia en el municipio. Estos sucesos elevan a tres los homicidios registrados en un lapso inferior a 48 horas.

Las corporaciones de seguridad subrayan la necesidad de que la ciudadanía colabore mediante la denuncia de cualquier indicio relevante, mientras que el Ministerio Público mantiene diligencias activas con el propósito de esclarecer los crímenes y determinar la identidad de las víctimas.