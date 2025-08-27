Investigan a militares por la presunta violación a una mujer en retén de Ciudad Acuña

El Centro de Empoderamiento de la Mujer de Ciudad Acuña, Coahuila, donde la mujer denunció haber sido violada por dos militares en un retén en los accesos a la ciudad. Foto: Gobierno de Coahuila

CIUDAD ACUÑA, Coah., (apro) .- Dos militares son investigados por la presunta violación de una mujer en el retén de vigilancia que se ubica en el municipio de Ciudad Acuña.

La fiscal especializada en Delitos contra las Mujeres y las Infancias, Katy Salinas, señaló que los datos son reservados, pero confirmó que se abrió la carpeta de investigación.

“Hasta el momento no se ha acreditado o desacreditado el hecho, y justamente estamos en el proceso de investigación”, informó a través de mensajes de texto.

Se presume que los hechos ocurrieron en el mes de julio, cuando los militares interceptaron a Karla, de 42 años, en el retén ubicado en los accesos a Ciudad Acuña, por la carretera federal 2 y fue llevada a la caseta donde fue abusada sexualmente.

Aunque el caso se mantiene con estricto hermetismo, ha trascendido que los militares aseguran que la mujer aceptó sostener relaciones sexuales y por las cueles le pagaron.

Los elementos fueron suspendidos de sus actividades en lo que se desarrollan las investigaciones por parte de las autoridades del estado de Coahuila.

La denuncia se presentó en el Centro de Empoderamiento de la Mujer, en el citado municipio, y fue canalizada a la Fiscalía Especializada en los Delitos Cometidos contra las Mujeres y las Infancias.