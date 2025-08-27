Procesan a sujeto por vender pornografía infantil en apps de mensajerías en Tamaulipas

CIUDAD VICTORIA, Tamps. (apro).– La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de Juan “R”, señalado como presunto administrador de canales digitales donde se comercializaba pornografía infantil, en Tamaulipas.

De acuerdo con la carpeta de investigación, una denuncia anónima presentada en febrero de 2025 permitió ubicar grupos en una aplicación de mensajería digital, que operaban con total impunidad, alcanzando más de 4 mil 400 usuarios registrados. En dichos espacios, las autoridades contabilizaron al menos 10 mil 259 imágenes y mil 531 videos con contenido de menores de edad.

Las pesquisas de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), bajo conducción del Ministerio Público Federal, revelaron que el imputado obtenía ganancias económicas por la venta del material ilegal.

El 21 de agosto, en un operativo conjunto realizado en la colonia Ampliación Miguel Alemán de Ciudad Victoria, elementos de la Policía Federal Ministerial, Guardia Nacional y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional ejecutaron la orden de aprehensión contra el sospechoso.

El detenido fue presentado ante un juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal de Ciudad Victoria, quien determinó su vinculación a proceso y dictó como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa en el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES), por el tiempo que dure el juicio.