Último día Reemplacamiento Edomex 2025: Fecha límite, sanciones y multas por incumplimiento

La renovación de placas es un trámite obligatorio en el Estado de México para matrículas con cinco años de antigüedad.. Foto: Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El plazo para que los propietarios de vehículos de servicio particular cumplan con el Programa de Reemplacamiento 2025 concluye el 31 de agosto. A partir del 1 de septiembre, quienes no hayan actualizado sus placas de circulación se enfrentarán a sanciones que incluyen multas económicas, el retiro de las matrículas y la remisión del automóvil a un depósito vehicular.

El programa, implementado por la Secretaría de Finanzas del Estado de México, está dirigido a los vehículos que portan placas expedidas en el año 2020, así como a aquellos con matrículas de 2019 o años anteriores que no realizaron la renovación correspondiente en 2024. La vigencia de las placas en la entidad es de cinco años a partir de su fecha de expedición.

¿Cuáles son las sanciones por no reemplacar a tiempo?

Las autoridades estatales han informado que los conductores que circulen con placas no vigentes después de la fecha límite serán objeto de diversas sanciones administrativas y de tránsito.

La principal consecuencia económica es una multa equivalente a 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente. Adicionalmente, los agentes de tránsito están facultados para retirar las placas vencidas y remitir el vehículo a un corralón, lo que genera costos adicionales por el servicio de grúa y los días de estancia en el depósito.

Otra de las implicaciones directas es la imposibilidad de realizar la verificación vehicular. El sistema no permitirá agendar una cita para este trámite obligatorio si el estatus de las placas no está regularizado, lo que a su vez puede derivar en multas por verificación extemporánea.

¿Quiénes están obligados a realizar el trámite?

La medida es obligatoria para dos grupos de automovilistas:

El primero corresponde a todos los vehículos de servicio particular cuyas placas de circulación fueron emitidas durante el año 2020.

El segundo grupo incluye a los vehículos con placas de 2019 o años anteriores que no completaron el proceso de renovación durante la convocatoria del año 2024.

Para que los ciudadanos puedan verificar si sus placas deben ser renovadas, el Gobierno del Estado de México habilitó una herramienta de consulta en el Portal de Servicios al Contribuyente. En la sección "Consulta la vigencia de tu placa", los usuarios pueden ingresar el número de su matrícula para confirmar si son sujetos del programa actual.

Aunque el gobierno estatal sugirió un calendario basado en la terminación de la placa para distribuir la demanda a lo largo de los últimos meses, el trámite permanece abierto para todos los obligados hasta el 31 de agosto.

Terminación 1 y 2: Abril

Terminación 3 y 4: Mayo

Terminación 5 y 6: Junio

Terminación 7 y 8: Julio

Terminación 9 y 0: Agosto

Beneficios fiscales por cumplimiento y proceso del trámite

La Secretaría de Finanzas ha comunicado que los contribuyentes que se pongan al corriente pueden acceder a beneficios como la condonación de adeudos de tenencia y refrendo de años anteriores. Estos incentivos fiscales están condicionados a la regularización del vehículo dentro del periodo establecido.

El trámite de reemplacamiento se puede iniciar y realizar en línea a través del Portal de Servicios al Contribuyente. Los propietarios deben tener a la mano:

Identificación oficial vigente

CURP

Factura del vehículo o documento que acredite la propiedad

Comprobante de domicilio reciente en el Estado de México y las placas anteriores

Una vez completado el proceso en línea y realizado el pago, los contribuyentes pueden elegir recibir las nuevas placas a domicilio o agendar una cita para recogerlas en alguno de los Centros de Servicios Fiscales o módulos de entrega autorizados.

El objetivo del programa, según ha informado el gobierno mexiquense, es mantener actualizado el padrón vehicular para fortalecer la seguridad pública y dar certeza jurídica, fiscal y patrimonial a los propietarios de los vehículos que circulan en la entidad.