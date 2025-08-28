Hallan cuatro cuerpos en fosa clandestina de Huaniqueo, Michoacán

Vehículos de la Fiscalía General de Michoacán y de la Guardia Civil en Huaniqueo. Foto: Fiscalía General del Estado de Michoacán

MORELIA, Mich., (apro) .- Encontraron los cuerpos de cuatro personas en estado de descomposición dentro de una fosa clandestina, ubicada en un inmueble ante las faldas de un cerro, en el municipio de Huaniqueo, informó la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE).

Mediante un comunicado, el organismo de procuración de justicia informó que, en atención a una denuncia anónima, en la que se hacía referencia a la posible comisión de hechos constitutivos de delito en el inmueble señalado, la Fiscalía Especializada para la Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares solicitó a un juez de control una orden de cateo y realizó acciones de búsqueda forense.

Con base en lo anterior, al mediodía del miércoles 27, un equipo multidisciplinario integrado por Ministerio Público, policías de Investigación y peritos de las diversas disciplinas, se trasladó al lugar indicado para efectuar la diligencia, con el apoyo de seguridad perimetral de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y Guardia Civil (GC).

Como resultado de los trabajos de búsqueda, con el auxilio del binomio canino de la Fiscalía, en el sitio se localizaron los cuerpos de cuatro personas en avanzado estado de descomposición.

Tras la inspección, los cuerpos fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), para que se les practique la necropsia de ley y se realicen las diligencias respectivas para su posible identificación.

Un día antes, el martes 26, durante un operativo interinstitucional, llevado a cabo en el mismo municipio de Huaniqueo y tras un enfrentamiento, la FGE, la Defensa, la GN y la GC detuvieron a siete personas en posesión de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

La Fiscalía informó que lo anterior ocurrió como parte de las tareas de investigación y búsqueda de Alberto Floriano Quiroz y su hijo Noé Floriano Estela, quienes fueron reportados como desaparecidos el pasado 16 de agosto, en la tenencia de Teremendo de los Reyes, municipio de Morelia.

Esa tarde, al encontrarse en el municipio de Huaniqueo, los agentes investigadores, los elementos castrenses y de seguridad, fueron agredidos por un grupo de personas que, desde un inmueble, accionaron armas de fuego en su contra, ataque que fue repelido por los uniformados.

En este dispositivo, los agentes lograron la detención de Sergio “N”, Álan Eduardo “N”, José Rodolfo “N”, Sandro “N”, Ricardo Daniel “N”, Alexis Sodje “N” y una adolescente de 15 años, a quienes les fueron aseguradas cinco armas largas y cinco cortas.