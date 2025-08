Alumno que golpeó a maestro en Hidalgo rompe el silencio: "Fue una constante burla y acoso"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Manuel Martínez, el estudiante de la Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT) grabado en un video mientras golpeaba a su profesor, declaró que su reacción fue la culminación de un presunto acoso y burlas constantes por parte del docente. En declaraciones a medios, el alumno expuso su versión de los hechos que ocurrieron el pasado 25 de julio de 2025.

¿Qué hay detrás del video viral?

"Fue una constante burla, bullying, acoso", afirmó Martínez en una entrevista. El estudiante de la carrera de Negocios Internacionales detalló que el profesor, identificado como Ángel R. M., presuntamente le faltaba al respeto y le ponía apodos a él y a otros compañeros. Según el relato del joven, la situación se intensificó porque él no respaldaba la manera en que el docente trataba a la clase.

La agresión, que se difundió a través de un video en redes sociales, muestra a Martínez confrontando y golpeando al profesor en el salón de clases. Previo a la agresión física, el video capta al estudiante diciendo: "vuélvete a burlar de mí".

La versión no contada del estudiante

Martínez relató que el día del incidente, el profesor, a quien acusa de no haber otorgado puntos extra durante el cuatrimestre, ofreció de manera burlona una actividad para obtenerlos. Acto seguido, según el alumno, el docente advirtió que quienes no entregaran dicha actividad, no tendrían derecho a presentar el examen final, lo que el estudiante interpretó como una acción personal en su contra. "No se ve en el video cómo realmente tenía intenciones de golpearme, él se quitó los lentes, en ningún momento se marchó", sostuvo el estudiante.

Tras la difusión del material, tanto el alumno como el profesor presentaron denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH). La dependencia confirmó que ambas partes iniciaron carpetas de investigación; la del estudiante fue por el delito de lesiones, mientras que el docente denunció por el mismo motivo.

Un semestre de presunto acoso

Por su parte, la Universidad Politécnica de Tulancingo informó, mediante un comunicado, la separación temporal del profesor de su cargo mientras se lleva a cabo la investigación correspondiente por parte del Consejo Académico de la institución. Dicho órgano será el encargado de analizar el caso y determinar las sanciones que correspondan. La universidad no ha informado sobre la situación académica del alumno, aunque él mismo ha declarado que prevé su baja definitiva.

El caso también tuvo repercusiones fuera del ámbito académico. La escuela de artes marciales Tiger MMA, donde entrenaba Manuel Martínez, anunció su expulsión a través de un comunicado el 1 de agosto de 2025. La academia manifestó su rechazo a cualquier acto de violencia y subrayó que sus enseñanzas no deben ser utilizadas para agresiones fuera de contextos deportivos.

En redes sociales circularon pronunciamientos atribuidos a otros estudiantes de la UPT que respaldaban la versión de Martínez, señalando presuntos abusos por parte del profesor Ángel R. M. El Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Politécnica de Tulancingo se pronunció en defensa del maestro, y describió el acto como una acción con "alevosía, ventaja y una maquinación dolosa".

Manuel Martínez, de 21 años, ha expresado que ha recibido amenazas tras el incidente y afirmó que antes de esta situación "no conocía la depresión hasta este momento". La investigación por parte de las autoridades y de la propia universidad continúa para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.