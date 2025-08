Dan cargo federal a exalcalde morenista vinculado a proceso por hostigamiento sexual

QUERÉTARO, Qro. (apro).- El gobierno federal que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo contrató a Carlos García Villaseñor, exalcalde de Silao y quien tiene un proceso abierto por hostigamiento sexual, como nuevo responsable del Centro SICT (Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes) en Querétaro.

Los presidentes de los Comités Directivos Estatales del PAN en Querétaro y Guanajuato difundieron, cada uno, un video en el que criticaron el nombramiento de Carlos “N”, como titular de la SICT de Querétaro.

“Le pedimos a la Presidenta, Claudia Sheinbaum, y a su partido, que tome decisiones, que no permita este tipo de perfiles en su gobierno, hoy en verdad tenemos que cuidar a las queretanas y los queretanos, y nosotros ya lo vivimos y lo padecimos en el estado de Guanajuato”, dijo Aldo Iván Márquez Becerra, dirigente del PAN en Guanajuato.

El ex alcalde de Silao, Carlos García, emanado de Morena, fue acusado penalmente por hostigamiento sexual... Hoy, trabaja en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Querétaro. pic.twitter.com/u8VtpqrnVj — PAN CDE Guanajuato (@PANGuanajuato) July 28, 2025

En el mismo sentido el dirigente del PAN en Querétaro, Martín Arango García, cuestionó: “¿Y qué creen?, lejos de castigarlo, Morena lo premió sacándolo de Guanajuato para esconderlo en Querétaro, con un sueldo, eso sí, de más de 100 mil pesos mensuales. ¿Así es como gobiernan? ¿Así cuidan a las mujeres?”.

El tema fue abordado en una conferencia por la presidenta del Comité Nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, quien dijo que las autoridades deben investigar y determinar si es responsable o no.

“Quien va a determinar si hay o no violencia, si se trata o no de un violentador, pues no es la oposición, ni son los medios, ni somos nosotros, quien lo va a determinar son las autoridades, se tiene que llevar a cabo una investigación y ellos son los que tienen que responder si hubo o no violencia, si debe haber o no debe de haber una sanción”.

La denuncia

La víctima, María Julieta López Martínez, recordó que ella presentó la denuncia en 2023 y después de varios meses que su caso no avanzaba, finalmente logró la vinculación a proceso del entonces alcalde morenista de Silao, como fue difundido ampliamente por medios locales y nacionales en septiembre de 2024.

En su relato público difundido en 2024, se ve a Julieta expresar: “Es la primera demanda que, en todos mis temas generales en mi vida, es la primera demanda que yo he hecho. Ocupé mucho valor de verdad. Solo las personas, hombres o mujeres, que lo han vivido sí lo entienden, que sí es, es difícil, porque tienes vergüenza de salir y no sabes por qué”.

El juez que vinculó a proceso a Carlos “N” le permitió llevar su proceso en libertad pero le prohibió acercarse a María Julieta, quien en su relato de 2024 narró cómo el acoso fue en aumento y también el temor que enfrentó.

Antes de Julieta, otras mujeres denunciaron acoso laboral y hostigamiento sexual de funcionarios del gobierno de Silao encabezado por Carlos “N”, pero la respuesta que obtuvieron no fue la que esperaban.

“Ellas hablaron, ellas hicieron lo correcto, primero fueron y hablaron con él, cuando era alcalde, para decirle lo que estaba ocurriendo y cómo esta violencia era continuada y cotidiana y él les hizo firmar una hoja, una carta, de convivencia y armonía, es decir, que si iban vestidas provocativamente pues eso iba a ocurrir, entonces que no fueran vestidas así (…) Si no cumplían ellas con ciertas características, es decir, portarse bien desde su perspectiva, ellas iban a ser despedidas”, explicó Verónica Cruz Sánchez, de la organización de mujeres “Las Libres”, que dio acompañamiento a las víctimas.

Después de este hecho, el gobierno de Carlos García estableció un protocolo de atención al acoso y hostigamiento, que consideraba la separación de los servidores públicos que fueran denunciados. Pero cuando lo denunciaron, él no se separó de su puesto.

Proceso abierto

El propio Carlos “N” reconoció en entrevista por teléfono que se había incorporado como titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en la delegación Querétaro y negó que el hostigamiento sexual hubiera existido.

“Son críticas totalmente infundadas (…) Es un tema ahí que sacaron de una denuncia, yo la estuve atendiendo, no ha sido fundamentada y motivada correctamente, porque nunca existió”, aseguró.

El ahora funcionario federal confirmó que promovió un amparo e incluso, consideró que debido a las “contradicciones” en el caso “un juez nunca va a poder tomar una decisión, eh, ante tanta contradicción, ¿no?”.

Sin embargo, María Julieta López Martínez, la mujer que lo denunció, explicó que son varios los amparos que promovió Carlos “N”, pero los consideró “actitudes dilatorias” que buscan impedir que se haga justicia.

“El proceso sigue abierto (...) Yo ya lo tomé como algo más moral, como una responsabilidad social, ¿sabes? (...) Mi postura sigue firme, de hecho mi idea es irnos a juicio oral (...) Tiene metidos como cuatro o cinco amparos de cualquier cosa (...) entonces nada más son como actitudes dilatorias”.

Verónica Cruz Sánchez, reflexionó cómo en la política, incluso cuando se trata de mujeres feministas, las posturas contra los agresores varían de acuerdo a si pertenecen a un partido o a otro, como ahora ocurre con el caso de Carlos “N”.

“Gente de su partido, feministas de su partido, son muy prestas a criticar cuando los agresores son de Acción Nacional, en el caso de Guanajuato, ¿no? Pero cuando son de su partido, es el silencio, incluso la protección, como lo hemos visto a nivel nacional”, afirmó.