Detienen a cuatro mujeres por vandalismo en marcha contra desapariciones forzadas en Puebla (Videos)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con detenciones a mujeres que se manifestaron en la marcha por el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas por acusarlas de vandalismo y con señalamientos contra la prensa por registrar el trayecto de la protesta, se caracterizó la actuación de la policía de Puebla.

Un elemento, aparentemente al mando de la movilización policiaca, responsabilizó a una mujer que grababa y se identificó como prensa, de ir acompañando toda la marcha de quienes, acusa, vandalizaron paredes.

“Usted que se dice es de prensa venía toda la trayectoria con ese grupo que vandalizó lo que son los museos de Puebla, quiero que quede grabado, también participó en el vandalismo y se dicen ser de prensa… causó daños al estado”, aseguró el elemento de seguridad que además eso fue porque venía hablando con los que vandalizaron, y afirmó que “la tiene la cámara de mi patrulla grabada”, la reportera le aclaró que ese es su trabajo.

La reportera aclaró: “Nosotros estamos reportando, es un trabajo que hacemos la prensa, nos están bloqueando”. Después les cerraron el paso y la visibilidad para captar la forma en que eran detenidas y llevadas las mujeres, de quienes, además en ese momento, no informaron a dónde serían trasladadas.

“¿Está prohibido dar cobertura a las marchas?”, cuestionó otro reportero a los elementos locales.

“Lo que estamos preguntando son los datos de las jóvenes. Bloquearon que dijeran su dato, eso no es nada ilegal, bloquearon que viéramos cómo la están deteniendo, eso se está realizando en una calle pública, es un hecho público que como prensa podemos reportear”, afirmó la reportera de QuorumMx.

Nos solidarizamos con @ZvezdaNinel, de @quorum_mx, quien fue intimidada por la @SSPGobPue cuando cubría la detención de 4 activistas. Pedimos a la @CDHPuebla iniciar una queja, a los mandatarios @armentapuebla_ y @pepechedrauimx respetar las libertades de expresión y protesta. https://t.co/C7HPOc9z4B — Red Periodistas Pue (@Periodistas_Pue) August 31, 2025

En ese momento detuvieron a tres integrantes de un contingente que avanzó por el boulevard 5 de mayo y que fueron acusadas de daño a propiedad, pero se quejó del señalamiento del elemento de seguridad de que los medios eran grabados por reportear los hechos.

“Es verdaderamente indignante ver la declaración de ese oficial de policía, no todos, debo reconocer que nos dieron respuesta otros, pero esa declaración que acaba de dar el agente no es apropiada”.

Sobre las mujeres detenidas se les obstaculizaba que dieran sus nombres a los medios que las captaron y tampoco se dio mayor información de qué sucedería con ellas.

En redes sociales y por reportes de la prensa local se indica que algunas detenidas son menores de edad, aunque la autoridad no ha aclarado que sea así.

Entre los mensajes, por ejemplo, la activista Olimpia, en su cuenta de X publicó un mensaje de la madre de una de las mujeres detenidas y piden que el gobierno indique dónde se encuentran.

“`Las paredes se limpian, pero las vidas nunca regresan´. Le pido con todo mi corazón al Gobierno Municipal de Puebla informe a los familiares de las compañeras detenidas, que están muy desesperados. Ellas son compañeras de diversas agrupaciones y defensoras de DDHH”, publicó la activista.

En otras publicaciones muestran que algunas de las detenidas presentaban moretones por la forma en la que fueron detenidas, aunque no se ha hecho oficial la situación de las mujeres.

La Secretaría General de Gobierno de Puebla informó, en primera instancia, “que la tarde de este sábado, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, un contingente de mujeres se manifestó en el Zócalo de la ciudad. Durante el recorrido, se cometieron actos vandálicos en la Fuente de San Miguel, patrimonio histórico y cultural de Puebla”.

Agregó que debido a esta situación “personal femenino de la Dirección de Vía Pública de esta dependencia exhortó a este grupo de mujeres a no realizar dichos actos. Ante su negativa, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvo a cuatro mujeres que fueron puestas a disposición de la autoridad competente”.

??Así detuvieron elementos de la policía municipal y estatal a integrantes de la agrupación @MorrasSororas__ que estaban protestando en la fuente del Zócalo ??Las acusan de dañar "el patrimonio" de la ciudad ??¿Este es el protocolo para detenciones @CDHPuebla? pic.twitter.com/V1PRIXt6mr — ContraMascaras (@contramascaras) August 30, 2025

El gobierno local aseguró que la presencia de las autoridades municipales impidió una confrontación entre las mujeres y la sociedad que se opuso a los actos vandálicos que cometieron en la fuente.

Lo que resguarda el personal de la policía de la Ciudad son los monumentos históricos. “La zona del Zócalo de la ciudad se encuentra en calma”.

“La administración que encabeza el presidente municipal, Pepe Chedraui Budib, reitera su absoluto respeto a la libre manifestación de ideas y expresiones sociales, reconociendo que forman parte del ejercicio democrático y de los derechos ciudadanos. No obstante, subraya que tales acciones no deben poner en riesgo ni dañar el patrimonio histórico y cultural de las y los poblanos”, se posicionó la autoridad.

????????

Ahora si se pasaron; manifestantes dañaron la fuente de San Miguel en el zócalo de #Puebla

Para quien no sepa, la fuente es uno de los elementos arquitectónicos más representativos de Puebla. Su valor histórico y cultural la convierte en un símbolo, y los poblanos la… pic.twitter.com/p0rKVCwxVE — jorge castillo (@castilloloyo) August 31, 2025

Desde la cuenta del gobierno de Puebla se publicó también un posicionamiento “@Segob_Puebla reitera llamado a manifestarse libremente sin violencia ni vandalismo. Desde el Gobierno del Estado nos mantenemos respetuoso ante las diferentes formas de manifestación de las y los ciudadanos; sin embargo, reprobamos los hechos de violencia y vandalismo como los que se generaron durante la marcha”

Añadió que “en la administración que encabeza el gobernador @armentapuebla_, en todo momento se ha priorizado el diálogo y se han escuchado las voces de las integrantes de los diferentes colectivos de madres buscadoras, con quienes se mantiene un trabajo coordinado para la búsqueda y localización de sus familiares”.

También lamentó los actos de vandalismo en inmuebles del patrimonio histórico de Puebla y que, para la autoridad, “desviaron el objetivo de la marcha de este día. Reiteramos nuestro compromiso de trabajar con todos los sectores sociales y de mantener un diálogo y puertas abiertas en las diferentes instancias de la administración, para atender sus principales demandas, sin ponderar actos que transgredan incluso la seguridad de las personas”, aunque no habló de las mujeres detenidas.