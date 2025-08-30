Encuentran sin vida a elemento de Protección Civil en Sinaloa

Sinaloa
Encuentran sin vida a elemento de Protección Civil en SinaloaEn el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, autoridades hallan sin vida a Joel Ramón en Navolato.
CULIACÁN, Sin., (apro) .- El joven elemento de Protección Civil, privado de su libertad la tarde del viernes en Navolato, fue encontrado este día a un lado de la carretera, esto, en el marco del Día Internacional de Personas Víctimas de Desaparición Forzada.
Autoridades reportaron el hallazgo del cuerpo sin vida de Joel Ramón Noris Armenta, elemento activo que vestía el uniforme de la corporación cuando fue interceptado por un grupo armado mientras circulaba en una motocicleta.
El hallazgo se dio mientras organizaciones, colectivos de búsqueda y familiares de personas desaparecidas tuvieron actividades en la capital de Sinaloa que fueron desde una marcha desde la iglesia la Lomita a la Catedral a un memorial en las escalinatas de este último templo.
También se realizaron protestas en la Comisión Estatal de Búsqueda por parte de un colectivo de madre buscadoras.
Sinaloa vive una crisis de este delito, que se disparó desde septiembre del año pasado y que según madres buscadoras se acerca a los 2 mil 800 casos y no a los 1 mil 200 que advierte la autoridad local en ese lapso.