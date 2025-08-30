Layda Sansores da día libre a trabajadores del Gobierno por victoria de los Piratas de Campeche. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Debido al triunfo del equipo de béisbol de los Piratas ante los Guerreros de Oaxaca, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, celebró y dio “el día libre”.

“Los piratas imparables, sublimes, gracias a todos por el apoyo, por esa buena vibra que venía desde la concha acústica y en cada hogar, mañana día libre, cumplimos”, expresó la mandataria local en un video publicado en sus redes sociales.

La imagen se acompañó del mensaje: “Ganamoooooooos y celebramos con orgullo el triunfo de nuestros @LosPiratasMx”.

Agregó: “Se declara día libre para las y los trabajadores del Gobierno del Estado este viernes 29 de agosto, con motivo de la histórica victoria de nuestros Piratas de Campeche”.

Aclaró que hubo excepciones: “El personal de seguridad pública, Protección Civil y servicios de salud continuará laborando de manera normal para garantizar la tranquilidad y bienestar de todas y todos los campechanos”.

“El personal docente que tiene cursos podrá hacerlo mediante home office”, indicó.

El equipo de Campeche avanzó en la final contra los Diablos Rojos, a quienes venció este día 4-2 en el primer juego de la Final de Zona Sur.