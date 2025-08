Sujetos armados persiguen a madre e hijo por carretera de Ensenada, Baja California

BAJA CALIFORNIA (apro).- Una madre y su hijo fueron perseguidos durante varios kilómetros por la carretera Ensenada-Tecate, en Baja California, por sujetos armados quienes incluso les apuntaron con un arma desde un vehículo en movimiento.

El testimonial fue dado a conocer en redes sociales el pasado 28 de julio, luego de que la víctima -identificada como “Silvia”- lograra evadir a los sujetos, quienes buscan detener su automóvil; al estar a salvo, grabó su testimonial en video para denunciar el riesgo que existe en la zona.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 13:30 horas, pasando por el área del Valle de Guadalupe; para esto, ella se detuvo en una tienda de conveniencia, adquirió productos y siguió su camino.

Refirió que, a partir de ese momento, vio dos vehículos cuyos conductores se mostraban sospechosos, pues iban muy despacio; esto, para un Toyota azul metálico, de modelo reciente y placas estadounidenses, y otra unidad de la que sólo citó su color dorado.

“De manera repentina se mete enfrente de nosotros un auto Nissan (Altima o Maxima) color gris oscuro. Nos alcanza. No sé de dónde salió… el otro auto iba lento, no me dejaban moverme. Empezó a sacar la mano de lado del copiloto. La persona que estaba del lado del copiloto (del Nissan) saca medio cuerpo y trae un arma y nos empieza a apuntar. Me empieza a hacer señas de que me orille”, contó.

“Silvia” agregó que se detuvo, pero logró dar reversa, evadirlos y dirigirse hacia el municipio de Tecate, ubicado a unos 107 kilómetros de Ensenada por esta vía libre de cuota.

“Me siguieron muchos kilómetros. Empezamos a marcar (el número de emergencia) 911. En ese inter de la carretera no hay señal. Es evidente que tienen bien identificados los lugares donde tú no vas a poder pedir auxilio”, advirtió.

Agregó que lograron realizar las llamadas de auxilio e hicieron contacto con policías municipales; sin embargo, a pesar de denunciar el hecho, ya no supo si hubo detenidos.

“Es algo que todavía no terminamos de procesar en casa y, obviamente, va a afectar porque yo ya vengo insegura. Tengo que cambiar las placas del auto. Tengo que cambiar de auto. ¿Qué voy a hacer?, ¿Qué va a pasar?”, expresó.

Sobre la intención de su testimonial, “Silvia” señaló que es comunicar a la sociedad que “ya no es delincuentes contra delincuentes”, sino “delincuentes contra la sociedad”.

“Nuestra seguridad está en manos de gente que ya no quiere trabajar. Los elementos ya saben que si ese es un lugar donde están pasando cosas, ¿Por qué no tienen retenes constantes?”, según cuestionó en el video publicado por el portal CreaLa Noticia.

El general Laureano Carrillo Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California, reconoció que existen grupos delictivos en la zona, pero que no pudieron detenerlos, según declaró a la prensa este lunes 4 de agosto.

Agregó que “si acaso” hubo una respuesta de “40 minutos” para activar a la policía municipal, y que posteriormente llegó la Guardia Nacional (GN) para apoyar en dicho operativo.

“Desafortunadamente no pudimos detener a los agresores. Sabemos que se mueven en esa área y tenemos ahorita un despliegue importante que teníamos en La Rumorosa… y lo que vamos a hacer es movernos más hacia allá: vamos a estar atendiendo de manera más puntual El Valle de las Palmas, en esa región, y sobre todo en esa carretera donde fue el evento”, dijo.

Alberto Muñoz Aviléz y Alejandro Estrada Grijalva, presidente y secretario de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Centro Empresarial Ensenada, respaldaron la denuncia y señalaron que están preocupados por el “entorno actual de violencia” en la ciudad y Estado, además de referir que la víctima es cercana al organismo.

“Queremos hacer un atento llamado y exigir, en este caso, a los órdenes de gobierno federal, estatal y municipal, el cumplimiento debido de la ley. Sabemos la situación reciente en el tramo Ensenada-

Tecate, y viceversa. Ya no únicamente comerciantes, sino también ciudadanos han sido sujetos de asaltos o (se les) pretende desposeerlos de sus propiedades”, afirmó Muñoz Aviléz.

Puntualizó que necesitan que “las autoridades se activen como deben de ser” y “tengan una coordinación correcta entre los tres niveles de gobierno”, pues es su obligación de quienes tienen este tipo de cargos para que “el ciudadano se sienta protegido”.