Arranca construcción de puentes que conectarán Neza, Chimalhuacán, Texcoco y Ecatepec con CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de Gobierno, Clara Brugada, y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, encabezaron el arranque de construcción de dos puentes en la Alameda Oriente, que serán construidos con la participación de las administraciones locales y el gobierno federal, para conectar Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Texcoco y Ecatepec, con la Ciudad de México.

Las obras referidas tendrán una longitud en conjunto de 1.2 kilómetros y cuentan con una inversión de más de mil 695 millones de pesos, para beneficiar a 65 mil vehículos que circulan por la zona. El primer puente, con dirección al Estado de México, tendrá 500 metros de longitud y se entregará en mayo de 2026, mientras que el segundo, de 700 metros, estará listo en octubre de 2027, de acuerdo con las autoridades.

Además, forman parte de un proyecto que contempla la construcción de 20 puentes con los que se facilitará la movilidad entre la capital mexicana y la entidad mexiquense.

El evento para dar el banderazo a la construcción fue en la avenida Periférico, a un costado de la Alameda Oriente, donde Brugada afirmó que la zona oriente del Estado de México y la CDMX representa el centro de la metrópoli del Valle de México: “El puente que se va a construir el día de hoy, rompe con esos muros invisibles que dividen a la Ciudad de México, al Estado de México y a los municipios. Eso es lo que significa este puente. Significa romper divisiones administrativas, y con ello se garantiza hacer justicia territorial a la población que más lo necesita”.

Al tomar la palabra, Delfina Gómez precisó que la obra se dio gracias al trabajo, en coordinación, de los tres órdenes de Gobierno, con la implementación del Plan Integral del Oriente del Estado de México, impulsado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.