Asesinan a dos hombres de Iztapalapa en la autopista Puebla-Orizaba; indagan ejecución

PUEBLA, Pue., (apro).- El secretario de Seguridad Pública (SSP) de Puebla, Francisco Sánchez González, informó que el asesinato de dos hombres ocurrido ayer cuando transitaban en la autopista Puebla-Orizaba, se investiga como una posible ejecución, aunque en un principio se manejó que se trató de un asalto.

El funcionario reveló que ya hay tres personas detenidas como presuntos responsables de estos hechos en los cuales dos personas originarias de la Ciudad de México, fueron acorraladas entre tres vehículos, entre ellos una camioneta con logotipos de una empresa de paquetería, para luego ser acribilladas.

El ataque se registró a la altura del kilómetro 139 de la autopista Puebla-Orizaba y en el lugar quedaron muertos dos hombres que, según informes extraoficiales, fueron identificados como Francisco Javier R. G. y José Alberto R., quienes residían en Iztapalapa, mientras que una mujer que los acompañaba resultó herida y fue llevada a un hospital.

En principio se dio por hecho que se trató de un asalto carretero porque los atacantes se llevaron la camioneta Tucson en la que viajaban las víctimas, sin embargo, el secretario de Seguridad Pública dijo que en las primeras investigaciones han encontrado indicios de que este doble homicidio fue un ataque planeado y directo.

“Yo, de primera mano, les puedo decir que no fue un asalto. Nadie utiliza tres vehículos para asaltar. A primera vista, lo que yo observo es que precisamente se pudo tratar de un ataque directo”, afirmó.

La camioneta que simulaba ser de una empresa de paquetería, les cerró el paso para que, desde otros dos vehículos, sujetos dispararan contra los ocupantes de la camioneta Tucson.

Agregó que luego de realizar un operativo de búsqueda de las unidades involucradas en esta presunta ejecución, un par de horas después se detuvo a tres de los presuntos responsables en el Centro Histórico de Puebla capital.

Indicó que esas personas se encuentran en la Casa de Justicia de Puebla en espera de que un juez determine su situación legal, y que en las próximas horas las autoridades ampliarán la información sobre este caso.

Los detenidos fueron identificados como José N, alias “El Pantera”, Dariel N, y Marco Antonio N., quienes presuntamente contarían con antecedentes delictivos por homicidio y secuestro.