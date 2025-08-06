Culiacán encabeza lista de municipios con mayor incidencia en robo de vehículos a nivel nacional

Un vehículo con reporte de robo y recuperado por elementos del Gabinete de Seguridad federal en Culiacán. Foto: Coordinación Interinstitucional de Sinaloa

CULIACÁN, Sin. (apro) .- Aunque las autoridades locales aseguran una baja en la incidencia de robos de vehículo en el estado, la estadística de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), advierte a la entidad como una de las de mayor incidencia y a Culiacán como el municipio con más casos a nivel nacional.

Según el secretario general de gobierno, Feliciano Castro Meléndrez, durante julio último se registraron 513 denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por estos delitos, una cantidad menor con respecto a junio pasado.

Sin embargo, la AMIS en Sinaloa advierte que este delito se incrementó en un 170.9% en el periodo junio de 2024 a julio de 2025. Además, la recuperación es apenas del 23% a nivel estatal.

Al respecto, Sinaloa es la única entidad que experimentó un incremento superior al 5% con respecto al período anterior, entre las seis que encabezan el listado de la AMIS (Estado de México, Jalisco, Ciudad de México, Puebla y Guanajuato).

Según la estadística mensual de la AMIS, en Culiacán más del 85% del robo de vehículos ha sido con violencia, que en total registra 2 mil 762 eventos en el período junio 2024 a julio de 2025, es decir, al menos 8 de cada 10 son a mano armada. La estadística es únicamente para unidades con seguro.

El alza en casos, que advierten los datos de la AMIS, coincide con la disputa entre Mayos y Chapitos, que mantiene un promedio de por lo menos 14 robos cada 24 horas en la zona centro del estado, conformada por Culiacán, Navolato y Eldorado.