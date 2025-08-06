Dan 20 años de prisión a homicida del sacerdote tsotsil Marcelo Pérez

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Un juez federal dictó una sentencia de 20 años de prisión contra el autor material del asesinato del sacerdote tsotsil Marcelo Pérez Pérez, ultimado a balazos en octubre de 2024 en San Cristóbal de las Casas, informó la delegación en Chiapas de la Fiscalía General de la República (FGR).

A través de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos obtuvo la sentencia tras una audiencia contra Edgar Rolando “M”, en la que se acreditó plenamente la participación directa del acusado como autor material en el homicidio, el que perpetró con premeditación, alevosía y ventaja contra el párroco quien era reconocido defensor de los derechos humanos y acompañante pastoral de comunidades indígenas tsotsiles y tseltales.

“En octubre de 2024, el ahora sentenciado se constituyó en las afueras de la capilla del barrio Cuxtitali en San Cristóbal de las Casas, y después de seguir al sacerdote que acababa de oficiar misa, le disparó con un arma de fuego cuando este subía a su vehículo, privándolo de la vida”, refirió la dependencia.

La Fiscalía destacó que, en el caso, la investigación continúa para determinar las responsabilidades de más personas involucradas y dar cumplimiento a los mandamientos de captura vigentes dentro de la causa penal.

Un crimen que sacudió a Chiapas

El padre Marcelo fue asesinado el 20 de octubre de 2024, tras celebrar misa en una iglesia del barrio Cuxtitali. Sujetos armados en motocicleta dispararon contra su vehículo, provocando su muerte inmediata.

Pérez Pérez contaba con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido a amenazas previas por su labor en defensa de los derechos de pueblos originarios, la paz y el acompañamiento a víctimas del crimen organizado en la región Altos de Chiapas.

Organizaciones civiles, colectivos religiosos y comunidades indígenas han reiterado su exigencia de que se investigue a fondo la red de intereses detrás del asesinato, y que se fortalezcan los mecanismos de protección a personas defensoras.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) dijo en su momento al conocer la detención del acusado que era un paso importante, pero subrayó que “la justicia no será plena mientras no se sancione a los autores intelectuales del crimen”.

“El Estado mexicano falló en su deber de protección. Marcelo fue asesinado pese a contar con medidas cautelares. Esta sentencia es solo el inicio del camino hacia la verdad”, manifestó el Frayba.