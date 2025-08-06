Hospitalizan al “monstruo de Atizapán” por complicaciones respiratorias

TOLUCA, Edomex. (apro).- Andrés Filomeno Mendoza Celis, feminicida serial sobre quien pesan ocho sentencias condenatorias y al menos una veintena de posibles crímenes en el municipio de Atizapán de Zaragoza, fue hospitalizado en el Centro Médico Adolfo López Mateos de la capital mexiquense por complicaciones respiratorias derivadas de una estenosis traqueal y neumonía nosocomial.

El interno del Centro Penitenciario de Tenango del Valle, mayor de edad, fue trasladado de emergencia por el estrechamiento de la tráquea, lo que dificulta su capacidad respiratoria. En el nosocomio permanecerá bajo vigilancia hasta que su estado de salud se estabilice, aunque las autoridades no han proporcionado detalles sobre su estado.

El además conocido como “Caníbal de Atizapán”, pues habría confesado consumir la carne de algunas de sus víctimas, se encuentra desde hace varios meses en situación de abandono en el penal, donde no ha recibido visitas, y las autoridades penitenciarias tampoco han podido contactar a ningún familiar.

Los crímenes de este sujeto fueron descubiertos a partir del 15 de mayo de 2021, cuando un hombre reportó la desaparición de su esposa y llegó de manera imprevista al inmueble en que habitaba.

Cuando las fuerzas policiacas ingresaron, en el domicilio encontraron el cuerpo desmembrado de la mujer, las credenciales de elector, prendas, bolsos, zapatos y artículos personales de otras, y un cuaderno en el que presuntamente este individuo registró sus crímenes.

Enterrados bajo el piso de su vivienda, las autoridades hallaron múltiples restos óseos que podrían corresponder al menos a 17 mujeres, un niño y un hombre, aunque la mayoría de las víctimas no ha sido identificada y mediante los estudios periciales correspondientes no se descarta que la cifra de cadáveres aumente.

A la fecha, el denominado en redes sociales como “Monstruo de Atizapán” suma ocho sentencias condenatorias por sus crímenes: una pena vitalicia (70 años de prisión), una más por 92 años, y seis por 55 años de cárcel.