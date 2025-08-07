Detienen a “El Panda” por el asesinato del subdirector y dos agentes de la Policía de Zamora

MORELIA, Mich., (apro) .- Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) cumplimentaron una orden de aprehensión contra Rodolfo “N”, conocido como “El Panda”, por su presunta responsabilidad en el homicidio del subdirector de Seguridad Pública de Zamora y dos agentes de la Policía Municipal.

La diligencia, llevada a cabo por personal asignado a la Fiscalía Regional de Zamora, se realizó en el interior del centro de reclusión donde ya se encontraba “El Panda”, a disposición del órgano jurisdiccional por su presunta responsabilidad en el delito de extorsión, al que ahora se le sumó el de homicidio calificado.

El triple asesinato, del que resultaron víctimas el jefe policiaco David “F” y los agentes Daniel “H” y Mario “M”, fue perpetrado el pasado 3 de julio cuando los servidores públicos realizaban un recorrido de vigilancia a bordo de una unidad oficial sobre la calle Olmo, en la colonia El Vergel de esta ciudad.

La FGE reportó, a través de un comunicado, que conforme a los datos de prueba de la investigación, durante el trayecto las víctimas notaron que eran seguidas por una camioneta Nissan, conducida presuntamente por Rodolfo “N”, quien iba acompañado de otra persona en el asiento del acompañante, además de que, en la caja del vehículo, ocultos bajo una lona, viajaban al menos ocho personas armadas, cuya identidad hasta el momento se desconoce.

En un momento preciso, los individuos retiraron la lona y comenzaron a disparar de manera directa y reiterada contra los elementos policiales, al mismo tiempo que otro vehículo se colocó al frente de la patrulla, impidiendo cualquier intento de maniobra o escape, por lo que, derivado de este ataque, los tres elementos policiales perdieron la vida en el lugar.

Una vez que se realizaron los actos de investigación, el Ministerio Público solicitó ante el Juez de Control la respectiva orden de aprehensión, misma que fue cumplimentada en reclusión.