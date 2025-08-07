Jornada violenta en Tabasco: Tres muertos y tres lesionados

Elementos de seguridad llegan a la colonia Las Gaviotas Sur, Tabasco, donde una persona murió y tres resultaron heridas como resultado de un ataque armado en una casa. Foto: Especial

VILLAHERMOSA, Tab., (apro) .- Tres personas perdieron la vida en dos hechos violentos ocurridos este jueves, en lo que viene a ser un repunte en los homicidios dolosos en la tierra del expresidente Andrés Manuel López Obrador y en donde tiene su sede el cártel de “La Barredora”.

Al filo de las 16:00 horas de este día se reportó un ataque armado que dejó dos muertos sobre la carretera Huimanguillo-Chontalpa, a la altura del poblado Tierra Nueva segunda sección.

Las víctimas viajaban en una moto cuando fueron rafagueadas por sujetos que iban en camionetas.

Por la madrugada, fue baleada una casa en la colonia Las Gaviotas Sur, con un saldo de un fallecido y tres lesionados.

De manera extraoficial se ha informado que el repunte en la violencia de los últimos días obedece a la aprehensión de mandos medios de “La Barredora”.

En fechas recientes, fuerzas federales y estatales capturaron a Arturo “N”, “El Vampiro”, y a Jorge Iván “N”, “El Sureño”; este último lugarteniente de Ulises “N”, “El 88”, segundo en el organigrama de la organización criminal de la que las autoridades responsabilizan al exsecretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena, quien desde el 14 de febrero pasado cuenta con una orden de aprensión por asociación delictuosa, secuestro y extorsión.