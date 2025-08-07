Jueza de Oaxaca libera al presunto abusador de una mujer: “No representa ningún riesgo"

OAXACA, Oax., (apro) .- La jueza de Control, Elizabeth Contreras Hernández, primero dejó en libertad a un detenido por la violación de un adolescente y ahora dejó libre a un violentador de mujeres, lo que pone en riesgo a quien fue su pareja, por haberlo denunciado.

Pese a sus polémicas decisiones, Contreras Hernández participó como candidata al juzgado de distrito en materia penal, situación que ha sido cuestionada por familiares de las víctimas, al dejar en libertad a presuntos violentadores, pese a que las carpetas de investigación están bien documentadas.

Con el argumento de que “no representa ningún riesgo para la sociedad”, la jueza del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca ha tomado decisiones que podrían poner en riesgo la vida de las víctimas, quienes prefieren guardar el anonimato porque saben de la peligrosidad de las personas que ha dejado libres.

Contreras Hernández abanderó en su campaña el discurso de equidad de género y combate a quienes recurren a la violencia de género, pero dejó en libertad a Carlos “N”, imputado por violencia familiar y violencia de pareja.

Resaltaron: “Esta no es la primera vez que la jueza Elizabeth Contreras favorece a violentadores, pues anteriormente dejó en libertad a R.J.A.S., quien había sido detenido por la violación de un adolescente, pero la juzgadora dijo que no representa ningún riesgo para la sociedad”.

Ahora, Elizabet Contreras permite que Carlos “N” lleve su proceso legal en libertad, a pesar de las pruebas presentadas en su contra por las reiteradas violencias ejercidas sobre su pareja.

La Jueza del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca se justificó diciendo que no había riesgo procesal de dejarlo en libertad, sin considerar el riesgo de la víctima.