Policía estatal muere por disparo en Pachuca; investigan a compañero que estaba con él y huyó

PACHUCA, Hgo. (apro).- Un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) murió por un impacto de bala en la cabeza, cuando se encontraba con uno de sus compañeros en la colonia San Cayetano de Pachuca.

Tras escuchar las detonaciones, testigos vieron huir a un sujeto con uniforme de policía. Horas después, la corporación estatal afirmó que el agente que se encontraba cuando su compañero recibió el disparo se presentó “con plena voluntad” para dar su testimonio, sin proporcionar más detalles, y añadió que quedó a disposición de las autoridades.

El cuerpo de Bernardino C. C., de 32 años, fue encontrado con una lesión por proyectil de arma de fuego en la cabeza, a la altura de la frente. Yacía acostado boca arriba, con la espalda apoyada en el suelo.

El policía portaba el uniforme de la corporación estatal y, de acuerdo con el testimonio de vecinos, tras escuchar detonaciones en la calle Nevado de Zontehuith de esta colonia popular que se ubica al poniente de la capital hidalguense, vieron huir a una persona que también portaba la indumentaria de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

La policía municipal de Pachuca llegó tras una llamada al número de emergencias 911. En una breve comunicación, un usuario había reportado que uno de sus familiares tenía una lesión en la cabeza y cortó la llamada.

Con base en los primeros informes obtenidos, el probable agresor había sido identificado también como elemento de SSPH, y cuando se dio a la fuga iba uniformado. Ambos agentes se encontraban comisionados al municipio de Jacala de Ledezma, en la Sierra Gorda de Hidalgo.

Aproximadamente a las cinco de la tarde, la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de Pachuca implementó un operativo de búsqueda de un posible homicida (en ese momento así lo habían categorizado, y se referían a él como una persona con ropa tipo táctica, cuya media filiación había sido descrita por testigos).

A las 7:03 de la noche, la SSPH emitió una tarjeta informativa en la que reconoció que la víctima pertenecía a su corporación, pero afirmó que se encontraba fuera de servicio. Asimismo, mencionó que en el lugar de los hechos fue localizada un arma, la cual era propiedad de su elemento; además, expuso que “se presume”, Bernardino “estaba conviviendo con otro compañero”.

Añadió que, posteriormente, el policía que lo acompañaba arribó a las instalaciones de la secretaría “para brindar su testimonio”, “con plena voluntad para colaborar con las investigaciones”, y que quedó a disposición de las autoridades, sin dar más pormenores sobre alguna probable responsabilidad en el deceso ni pormenores de los hechos.

En el cierre de la tarjeta informativa, la SSPH dijo que “mantiene su disposición para informar sobre avances en este caso”, sin profundizar más al respecto.