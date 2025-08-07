Sancionan al alcalde y al regidor de Temixco por ejercer violencia política de género

El alcalde y el regidor de Temixco Israel Piña Labra y Julio César Ortiz Popoca, respectivamente. Foto: Facebook

TEMIXCO, Mor., (apro) .- El Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) resolvió que el alcalde de Temixco, Israel Piña Labra y el regidor Julio César Ortiz Popoca cometieron violencia política en razón de género contra la síndica Graciela Cárdenas Morales y la regidora Adriana de la Cruz Castrejón.

La sentencia fue aprobada por unanimidad durante una sesión pública celebrada el 6 de agosto de 2025, tras resolver los Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, identificados como TEEM/JDC/41/2025-3 y su acumulado TEEM/JDC/42/2025-3.

Las funcionarias presentaron sus denuncias en abril pasado, argumentando una serie de actos que impidieron el ejercicio de sus cargos, al obstaculizar su labor mediante decisiones presupuestales, operativas y administrativas adoptadas por el Cabildo.

El Pleno del Tribunal consideró acreditado un patrón de violencia institucional con elementos de género. Entre los hechos destacan: la reducción presupuestal a la sindicatura, aprobada en la sesión de Cabildo del 31 de enero; la omisión de dotar de personal técnico y administrativo; la falta de convocatoria a sesiones; y la reasignación de la Consejería Jurídica a la Presidencia Municipal.

La resolución establece que estas acciones vulneraron los derechos político-electorales de las actoras al limitar o anular su capacidad de ejercer el cargo de manera efectiva, por lo que se dictaron diversas medidas de reparación integral:

Revocar el acuerdo de reasignación de la Consejería Jurídica y designar un consejero jurídico para la síndica en un plazo de cinco días.

Anular el acuerdo presupuestal del 31 de enero y garantizar recursos suficientes para la sindicatura durante 2025.

Celebrar una sesión de Cabildo en un máximo de diez días para la asignación de comisiones.

Contratar a diez personas (ocho auxiliares administrativos y dos especialistas tipo “B”) adscritas a la sindicatura y regiduría.

Dotar de equipo de cómputo y mobiliario a las oficinas de las funcionarias en un plazo de tres días hábiles.

Emitir una disculpa pública, la cual deberá publicarse en las plataformas oficiales del Ayuntamiento y del Tribunal en un plazo no mayor a cinco días hábiles.

Abstenerse de repetir cualquier acto u omisión que constituya violencia política de género.

Como parte de la sentencia, el Tribunal ordenó la inscripción de Israel Piña Labra y Julio César Ortiz Popoca en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, en ambos casos por un periodo de tres años.

Hasta el momento, el alcalde no ha emitido ningún posicionamiento público respecto a la sentencia. De acuerdo con fuentes oficiales, aún cuenta con la posibilidad de interponer un recurso de impugnación ante la Sala Regional correspondiente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Su administración, sin embargo, se ha caracterizado por la opacidad y la falta de comunicación institucional. En diversas ocasiones, esta periodista ha solicitado entrevistas con el alcalde, sin éxito, debido a su constante inaccesibilidad para atender a medios de comunicación o fijar posturas públicas frente a temas relevantes.

Temixco forma parte de la zona metropolitana de Morelos y se encuentra ubicado a 13.4 kilómetros de Cuernavaca, capital del estado.

Israel Piña Labra llegó al cargo tras ser electo por la coalición conformada por el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Redes Sociales Progresistas (RSP).